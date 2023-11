Jokić svladao Dončića pa ga bocnuo: 'Sada te cijelo vrijeme mogu za*****ati, do sljedećeg puta...'

Denver Nuggetsi Nikole Jokića pobijedili su Dončićeve Dallas Maverickse 125:114 u prvoj utakmici NBA kupa, novog natjecanja najjače košarkaške lige.

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo

Foto:

Jokić je odigrao fenomenalnu utakmicu i predvodio svoju ekipu do pobjede. Na praketu je proveo 35 minuta u kojima je ubacio 33 koša, tome pridodao 14 skokova i devet asistencija. Samo mu je jedana asistencija nedostajala do triple-doublea. Da mu je to uspjelo, probio bi se na treće mjesto na listi košarkaša s najvećim brojem triple-doubleova ikada.

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo

Sjajnu utakmicu odigrao je i dončić koji je ubacio 34 poena i tome pridodao 10 skokova i osam asistencija.

Nakon utakmice Jokić i Dončić, koji veliki prijatelji, su se srdačno pozdravili i zagrlili. Srpski Blic piše da je tada Jokić rekao Luki:

"Moram te pobijediti, onda te cijelo vrijeme mogu za*****ati, do sljedećeg puta".

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.