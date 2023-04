Hrvatski košarkaški savez predstavnio novog izbornika reprezentacije

Hrvatski košarkaški savez izabrao je Josipa Sesara kao novog izbornika reprezentacije, odluka je to koju su potvdili na današnjoj sjednici Upravnog odbora saveza.

Predsjednik saveza održao je uvodnu riječ: '' Nakon EP-a hrvatska reprezentacija ostala je bez izbornika, funkciju je napustio Damir Mulaomoerović. Košarkaše je vodio sportski direktor Aco Petrović, koji je obnašao dužnosti izbornika i radio na pronalaženju izbornika na duži period. Došli smo do rješenja, to je Josip Sesar, veliki hrvatski igrač kojeg ne treba posebno predstavljati. Nadamo se da smo u njemu dobili izbornika na duže vrijeme i nadamo se što boljim rezultatima, prije svega na EuroBasketu.''

Novi izbornik pozdravio je sve nazočne i zahvalio se predsjedniku Saveza Nikoli Rukavini, tajniku Vrankoviću te Aleksandru Petroviću kao sportskom direktoru u Upravnom odboru. Objavio je da će Ivan Tomas obnašati funkciju pomoćnika, a kondicijski trener biti će imenovan naknadno. Sesar je rekao da računa na sve najbolje igrače kao i na igrače koji igraju u NBA ligi.

Na pitanje kako misli vratiti kult reprezentacije odgovorio je: 'Treba napraviti neki rezultat. Treba i sa svima razgovarati. Imam ideju na koji način i s kojim igračima, ali moramo sjesti i vidjeti gdje smo. Najbitnije je da se momci koji dođu osjećaju ugodno, moraju to htjeti. Svaki trener ima svoje vizije i ideje, nekome će biti lakše, nekom teže prihvatiti. Nećemo se odreći niti jednog igrača, no u ovim okvirima morat ćemo komentirati od akcije do akcije. Igrat će, ako bude moguće, u tom trenutku najbolji i oni koji su dostupni. Treba imati malo i sreće, ali sreću treba isprovocirati.'

Što se tiče trenerskog posla u Ciboni, izjavio je da je njegov ugovor i dalje važeći te da će još vidjeti što će biti s tim.

O mini-aferi sa sportskim direktorom Acom Petrovićem kratko je komentirao: Nije mi ugodno to pričati kad čovjek nije ovdje. No mogu reći da me Aco od zadnje akcije zove "izborniče", nije rekao niti jednom da sam ja to sto posto, ali rekao mi je da sam njegov favorit. Imali smo dobru suradnju dosad.'

Predsjednik Saveza za kraj je zaključio kako je osim Sesara ozbiljan kandidat bio i Gjergja, ali odluka je pala na trenera Cibone.