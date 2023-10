Jusuf Nurkić govorio o velikom problemu u SAD-u: 'To ne mogu razumjeti do današnjeg dana...'

Slavni bosanskohercegovački košarkaš i NBA zvijezda Jusuf Nurkić, popularno prozvan "Bosanska zvijer", u poneedjeljak se u SAD-u družio s predstvnicima medija, a jedna od tema o kojoj je pričao bila je i rasprostranjenost oružja u Americi.

"Još uvijek ne znam zašto svi imaju toliko oružja. Do današnjeg dana to ne mogu razumjeti, smatram da bi djeca trebala biti sigurnija u našim školama. Čak i ako vidite lažno oružje, šta god da se pojavi na društvenim mrežama i da ih djeca imaju u školama, mislim da je to jako loša stvar. Ponekad ne možete kontrolisati određene stvari sa svim platformama društvenih medija koje imamo", rekao je Nurkić pa poručio:

"Bolji svijet definitivno će biti onaj bez oružja jer svi ovi ratovi širom svijeta nisu dobri ni za koga, posebno za ljude koji prolaze kroz to i gube živote bez razloga. Rat ne donosi ništa, samo tugu i srceparajuće stvari".

Nurkić je zvijezda u NBA-u, u kojemu igra od 2014. Bio je član Bullsa, Nuggets, Denvera i Potlanda, a od sljeće sezone će igrati za Phoenix.

