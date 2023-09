Kukoč Srbima otvorio dušu: 'Ne vjerujem da bih ponovio odlazak s postolja'

Toni Kukoč, jedan od najtalentiranijih igrača u europskoj povijesti i trostruki NBA prvak s Chicago Bullsima Michaela Jordana, dao je intervju za srpski Sportal:

"Sportaše u suštini nikad nije zanimala politika. Mi smo sebe stvarno trošili samo na košarku i na ta prvenstva, pa kad dolaziš u jednu takvu cjelinu koja je zajedno 4, 5, 6 godina, spojili smo se i bili vrlo bliski, nalazili se i izvan dana s reprezentacijom. Naravno, igrala je Jugoplastika protiv Partizana, Zvezde, Cibone i to su onda bile super utakmice jer se svi znamo pa se zato nadmećemo između sebe. Bilo smo cjelina, što se vrlo rijetko nađe", rekao je i nastavio:

"S Divcem sam uvijek imao dobre odnose, kad se vidimo u Chicagu ili drugdje, normalno popričamo, sad možda slobodnije nego u tim ratnim godinama. Jednostavno je bila situacija gdje nismo znali kako reagirati, ali većinom zbog drugih ljudi, drugih razloga nego između nas samih", rekao je Kukoč.

O kultnom odlasku s postolja priča:

"Ne vjerujem da bih takvo što ponovio, to je nešto što je napravljeno u tom trenutku. Mislim, da se sad mogu vratiti na to postolje, možda to i ne bismo napravili, ali jednostavno je bio neki revolt u tom trenutku, ne toliko iz mržnje prema Srbiji i srpskim igračima nego zbog same Hrvatske, zbog ponosa što smo i tko smo."

