LeBron srušio Warrirose i odveo Lakerse u finale Zapada, Heat ispisao povijest

Košarkaši Los Angeles Lakersa izbacili su branitelje naslova NBA prvaka Golden State Warriorse u drugom krugu ovogodišnjeg doigravanja. Lakersi su u šestoj utakmici na svom terenu nadigrali Warriorse sa 122-101 te se tako s 4-2 u pobjedama plasirali u finale Zapadne konferencije.

Lakersi su do odlučujuće četvrte pobjede stigli na dominantan način, poveli su s 27-10 na početku dvoboja te niti u jednom trenutku nisu dopustili gostima prelazak u vodstvo. Štoviše, sredinom četvrte četvrtine bilo je i maksimalnih 24 razlike (106-82) te je ostatak dvoboja bila tek formalnost.

Do pobjede je Lakerse ponovno vodio fenomenalni 38-godišnji LeBron James s 30 koševa te po 9 skokova i asistencija. Sjajnog pomagača James je imao u Austinu Reavesu koji je uz 23 ubačaja sakupio i 6 skokova te 5 asistencija, a izvrstan je pod obručima bio i Anthony Davis sa 17 poena i čak 20 skokova. Warriorse je u igri pokušavao održavati samo Stephen Curry koji se zaustavio na 32 pogotka, a jedini raspoloženi suigrači bili su mu Donte DiVincenzo koji je s klupe dodao 16 koševa te Kevon Looney koji je također ušavši s klupe sakupio 18 skokova.

Iako su obje momčadi pogodile po 13 trica, Lakersi su daleko efikasnije koristili dalekometni šut jer su do tih 13 trica stigli iz 26 pokušaja, dok su Warriorsi za isti broj pogodaka potrošili 48 pokušaja.

Lakersi, koji su većim tijekom ligaškog dijela sezone bili pri dnu Zapada te su ulazak u "play in" turnir izborili tek u završnici, u doigravanju su zaigrali najbolju košarku u sezoni, a sljedeći suparnici bit će im prvi nositelji Zapada Denver Nuggetsi koji su konferencijski finale izborili dan ranije izbacivši s 4-2 u pobjedama Phoenix Sunse.

Za Warriorse, prvake iz 2015., 2017., 2018. i 2022. te finaliste iz 2016. i 2019., ovo je prvi poraz od neke momčadi sa Zapada otkako ih je preuzeo Steve Kerr. Zbog velikih problema s ozljedama Warriorsi se 2020. i 2021. nisu niti plasirali u doigravanje.

Heat ispisao povijest

Plasman u finale Istoka izborili su igrači Miami Heata koji su u šestoj utakmici na svom terenu svladali New York Knickse s 96-92 te tako slavili također s 4-2 u pobjedama. Miami je izdržao fantastičan ulazak New Yorka u utakmicu, gosti su zahvaljujući izvrsnom šutu u prvoj četvrtini poveli s 31-17. No, kada je goste stao šut, domaći su obrisali zaostatak već u drugoj četvrtini dok je drugo poluvrijeme proteklo u izjednačenoj igri. Knicksi su posljednju priliku dobili pola minute prije kraja kada su imali napad kod vodstva Heata 92-90 no njihov najbolji igrač Jalen Brunson odlučio se za dodavanje pod obruč koje je presjekao Kyle Lowry, a potom su Jimmy Butler i Max Strus pogodili slobodna bacanja za 96-90 da bi Brunson zakucavanjem tek smanjio na konačnih 96-92.

Opet su najbolji u redovima Miamija bili Jimmy Butler s 24 koša i 8 skokova te Bam Adebayo s 23 ubačaja i 9 skokova, dok New Yorku nije bila dovoljna još jedna sjajna partija Jalena Brunsona koji se zaustavio na 41 poenu, Julius Randle je dodao 15 pogodaka i 11 skokova.

Miami je tako stigao do finala Istoka treći put u posljednje četiri sezone, 2020. je izgubio veliki finale od Lakersa, dok je lani izgubio s 4-3 u finalu Istoka od Boston Celticsa. A upravo bi mu Boston mogao biti suparnik u finalu Istoka i ove godine jer Miami čeka boljeg iz sedme utakmice Celticsa i Philadelphia 76-ersa koja je na programu u nedjelju u Bostonu.

I Miami je nastup u doigravanju izborio tek kroz "play in" i to iz drugog pokušaja. Prvo je izgubio od Atlante da bi tek u završnici dvoboja preokrenuo utakmicu protiv Chicaga i izborio dvoboj s prvim nositeljem Istoka Milwaukeejem u prvom krugu. No, Jimmy Butler je u pravo vrijeme ušao u odličnu formu te je prvenstveno zahvaljujući njemu Miami postao tek drugi osmi nositelj u povijesti koji je stigao do konferencijskog finala. Do sada je to uspjelo samo New Yorku 1999.