Oklahoma i Chicago ostali u igri za play-off, kraj sezone za New Orleans i Toronto

Košarkaši Oklahoma City Thundera ostali su noćas po hrvatskom vremenu u igri za plasman u ovogodišnje doigravanje NBA lige.

Iako su ligaški dio sezone okončali na tek 10. mjestu Zapadne konferencije, oni su u svom prvom nastupu u "play-inu" kao gosti svladali New Orleans Pelicanse sa 123-118.

Oklahoma imala više raspoloženih igrača

U vrlo zanimljivoj utakmici u New Orleansu gosti iz Oklahoma Cityja ipak su imali više raspoloženih igrača.

Briljatno je odigrao Australac Josh Giddey koji je sa 31 košem, 10 asistencija i 9 skokova bio nadomak "triple-double" učinka, dok su se za koševe još pobrinuli Luguentz Dort i Shai Gilgeous-Alexander.

Dort je "vukao" Thunder u prvom poluvremenu u kojem je ubacio 20 od svojih 27 poena, dok je u nastavku "palicu" preuzeo Gilgeous-Alexander ubacivši u tom dijelu igre 25 od svojih ukupno 32 poena.

Šarić ubacio 4 poena

Hrvatski reprezentativac Dario Šarić odigrao je 10:49 minuta za Thunder i za to vrijeme postigao četiri koša (šut za dva 2-2, trica 0-1) uz tri skoka i jednu blokadu.

Kod domaćih najefikasniji je bio Brandon Ingram sa 30 ubačaja, Jonas Valančiunas je dodao 16 uz 18 skokova, dok su Trey Murphy i Herbert Jones ubacili 21, odnosno 20.

Susret je bio otvoren do samoga kraja, Gilgeous-Alexander je pogodio oba slobodna bacanja 2.8 sekundi prije kraja i doveo Thunder u vodstvo 121-118, domaći su u preostalom vremenu trebali tricu za proužetak, no Jones je pogrešno dobacio loptu do McColluma, ona je završila u autu pa do tog pokušaja trice nije niti došlo, a Gilgeous-Alexander je s još dva pogođena slobodna bacanja postavio konačni rezultat.

Thunderu za play-off treba još jedna pobjeda u gostima

Za ulazak u doigravanje i dvoboj protiv prvih nositelja Denver Nuggetsa u prvom krugu Thunder će morati ostvariti još jednu pobjedu u gostima, u noći s petka na subotu kod Minnesota Timberwolvesa. Pelicansi su, pak, ovim porazom okončali sezonu.

Bullsi bolji od Raptorsa

Zanimljivo je bilo i u Torontu gdje su na kraju gostujući Chicago Bullsi svladali domaće Raptorse sa 109-105. I Chicago je u ligaškom dijelu zauzeo 10. mjesto u svojoj konferenciji, a sada ga od ulaska u doigravanje dijeli još jedna gostujuća pobjeda do koje će pokušati doći u noći s petka na subotu kod Miami Heata.

Domaći Raptorsi kontrolirali su utakmicu u prvom poluvremenu, na odmor otišli s vodstvom 58-47 koje su nakon tri minute igre u trećoj četvrtini povećali na 66-47, no potom je "motore upalio" Zach LaVine i poveo Bullse do preokreta.

Fantastični LaVine

LaVine je 30 od svojih 39 koševa postigao upravo u drugom poluvremenu pa su Bullsi u posljednjoj minuti imali prednost 107-104.

Kod tog rezultata 12 sekundi prije kraja suci su procijenili kako je Alex Caruso napravio prekršaj na Pascalu Siakamu prilikom pokušaja šuta za tricu prvog strijelca domaćih pa je Siakam dobio priliku izjednačiti rezultat s linije slobodnih bacanja.

No, pogodio je samo jedno od tri bacanja da bi zatim Nikola Vučević pogodio oba slobodna bacanja za Bullse i tako ih odveo na nedostižnih 109-105.

Uz LaVinea odličan je kod Bullsa bio i bivši igrač Raptorsa DeMar DeRozan sa 23 ubačaja, dok su kod domaćih najbolji bili Siakam sa 32 poena i 9 skokova te Fred VanVleet sa 26 pogodaka, 12 skokova i 8 asistencija.

Pobjednik utakmice Miami - Chicago u prvom će krugu doigravanja za suparnika imati prvu momčad Istoka i čitave lige Milwaukee Buckse.

Rezultati susreta "play-in" turnira američke profesionalne košarkaške NBA lige igranih u srijedu:

ISTOK:

Toronto - Chicago 105-109

ZAPAD:

New Orleans - Oklahoma City 118-123 Dario Šarić je za Oklahoma City igrao 10:49 minuta i postigao 4 koša (šut za dva 2-2, trica 0-1) uz 3 skoka i 1 blokadu).