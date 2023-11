Devet utakmica odigrano je u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta. Jučer i noćas po hrvatskom vremenu ljubitelji NBA lige mogli su uživati u zanimljivim dvobojima, a definitivno titula najbolje utakmice posljednjeg košarkaškog programa u NBA ligi ide srazu Utah Jazza i Phoenix Sunsa. Publika u Delta Centeru napeto je pratila pravu dramu koja je dobila pobjednika tek nakon dva produžetka. Sunsi su na kraju slavili 140-137.

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene ekskluzivno od 29. studenoga gledajte na VOYO

Durant blizu triple-doublea

Kevin Durant upisao je učinak od ukupno 39 koševa, 10 asistencija i osam skokova. Devin Booker zabio je 22 od svojih 26 poena nakon poluvremena i upisao osam asistencija za Sunse. Eric Gordon dodao je 20 poena i šest asistencija.

Jusuf Nurkić upisao je 18 poena i 12 skokova. Grayson Allen završio je susret s 14 poena, uključujući i koš za pobjedu. Phoenix je pobijedio u trećoj utakmici zaredom, a protiv Jazza je slavio po drugi put u tri dana.

Sjajni Finac Lauri Markkanen završio je s 38 poena i 17 skokova u dresu Utah Jazza. Talen Horton-Tucker ubacio je 25 koševa, Jordan Clarkson 22, Collin Sexton 18, a John Collins 15. Utah je izgubio unatoč tome što je završio s prednošću od 27-18 u poenima iz ponovljenog napada i 26-12 u poenima za brzi prodor.

Durant je zabijao uzastopne poene i stavio tri slobodna bacanja da bi poveli Sunse u vodstvo od 135-130 u drugom produžetku. Jazz je ponovno izjednačio u trećem kutu Collinsa 58,9 sekundi do kraja.

Markkanen predvodio Jazzere

Allen je na drugoj strani uzvratio tricom za prednost 43 sekunde do kraja kako bi spriječio Utah da preuzme prvo vodstvo nakon kraja regularnog dijela. Durant je isprva dobio zvižduk zbog prekršaja na Markkanenu s manje od sekunde do kraja, što ga je, na trenutak - poslalo na liniju slobodnih bacanja za tri slobodna bacanja. Suci su na kraju ipak bili poništili odluku nakon pregleda. Utah se dva puta oporavljao od zaostatka od 11 poena u prvom poluvremenu i zaostajao je većinu četiri četvrtine prije nego što je Markkanen izjednačio na povratnom polaganju s 20,3 sekunde do kraja regularnog dijela i iznudio produžetke.

Gordon je postigao tri koša za vodstvo Phoenixa 123-118 manje od dvije minute nakon prvog produžetka. Sunsi niti jednom nisu zaostajali tijekom te petominutne dionice i naizgled su ostvarili pobjedu Durantovom tricom s 35,6 sekundi do kraja prvog produžetka, međutim Markkanen je pogodio dva slobodna bacanja u posljednjim sekundama i smanjio zaostatak na jedan poen. Zatim, nakon što je Gordon zabio 1-od-2 slobodna bacanja, Sexton je iznudio drugi produžetak s još jednim polaganjem za vraćanje u dvoboj neposredno prije sirene.

Season - high Jamesa

Idemo do Los Angelesa. Tamo je jedan od najboljih košarkaša ikad LeBron James postigao season high - rekord sezone od 37 koševa, uključujući slobodno bacanje za prednost na 1,9 sekundi do kraja, a Los Angeles Lakersi su se nekako, žilavo, ali borbeno, oduprijeli naletima jurišnika iz Teksasa - Houston Rocketsima - sa 105-104. Bila je to Jamesova peta utakmica s 30 koševa ove sezone i njegova četvrta u posljednjih sedam jer su Lakersi pobijedili pet od posljednjih šest.

Polaganje Alperena Senguna izjednačilo je s četiri preostale sekunde kada su Lakersi pozvali timeout. Austin Reaves je dodao u Jamesa, kojeg je Tari Eason faulirao dok je ulazio unutra. James je promašio prvo slobodno bacanje, ali je zabio drugo.

Houston, koji nije imao preostali timeout, doveo je loptu do sredine terena, ali pokušaj Dillona Brooksa za tri poena bio je izvan mreže. Rocketsi su ispali drugi put zaredom nakon šest uzastopnih pobjeda.

Memphis bez Moranta, Adamsa i Clarkea se muči

Ranije u utakmici, James je postao četvrti igrač u povijesti NBA lige s najmanje 10.500 asistencija. Također se izjednačio s Vinceom Carterom na sedmom mjestu na ljestvici trica s 2.290 i prešao Clydea Drexlera na osmom na vječnoj listi igrača s najviše ukradenih lopti po susretu - 2.208, javlja ESPN prenoseći pisanje AP-a.

Jedan od najboljih centara NBA lige - Anthony Davis - dodao je 27 poena i 10 skokova, te je iznudio ključni faul 58 sekundi do kraja dvoboja. Austin Raves je ušao s klupe i postigao 17 poena. Brooks je predvodio Rocketse s 24 poena, uključujući rekordnih šest trica sezone, a Sengun 23.

Kristaps Porzingis postigao je 26 koševa, uključujući i pobjedničko zakucavanje 1:01 do kraja, dok su Boston Celticsi izdržali i dobili 102-100 Memphis Grizzliese. Nakon Porzingisovog zakucavanja uslijedio je niz promašenih šuteva, uključujući pokušaj za tri poena Santija Aldame 4 sekunde prije kraja. Taj 18-metarski šut Ziairea Williamsa na isteku vremena blokirao je Porzingis - šesti put u utakmici - dok je Boston uzeo svoju šestu uzastopnu pobjedu.

Jayson Tatum završio je s 20 poena, a Sam Hauser dodao je 15 za Boston, uključujući 5 od 7 za tricu. Tatum je imao devet skokova i pet asistencija, ali je napravio osam od 17 izgubljenih lopti za Boston.

“Samo smo bili nedisciplinirani. Nismo igrali u obrani što se tiče našeg osoblja i naših tendencija,” rekao je trener Bostona Joe Mazzulla. Desmond Bane predvodio je Memphis s 30 koševa, Aldama je dodao rekord karijere 28, a Jaren Jackson Jr. završio je sa 17 koševa. Aldama je oduševio, posebno u skokovima - "Bio je sjajan", izjavio je trener Memphisa Taylor Jenkins.

“Noć karijere (bodovanje). Dvanaest skokova, šest asistencija. Šest trica je ubacio. Ima toliko svestranosti.”

"Sretan sam što imam suigrače i trenersko osoblje koje mi vjeruje", naveo je Aldama i dodao.

"Očito, vjerujem u svoj pogodak, ali svi vjeruju."

Memphis je, kao i veći dio sezone, igrao bez ključnih igrača. Prošlogodišnji vodeći strijelac Ja Morant služi suspenziju od 25 utakmica za početak sezone. Prva petorka Memphisa bila je itekako iscrpljena ozljedom centra Stevena Adamsa na kraju sezone, dok se rezervni Brandon Clarke još uvijek oporavlja od Ahilove ozljede.

Smart nije nastupio

Izvješće o ozljedama također uključuje beka i bivšeg Celtica Marcusa Smarta, koji je ostao van terena zbog istegnuća lijeve noge. Smart je cijelu svoju karijeru igrao za Boston prije nego što je obukao dres Memphisa. U međuvremenu, Celticsi su bili u najjačem sastavu, uključujući i Jaylena Browna, koji je bio upitan zbog ozljede.

Porzingis je imao koristi od igre protiv manje postave Memphisa.

Unatoč tome što je Memphis igrao slabo, Porzingis, koji je dvoboj završio sa šutom 9 od 13 iz igre, kazao je da plan igre nije bio nužno usredotočiti se na taj sav nesklad.

"Samo smo igrali svoju igru", rekao je Porzingis, čije riječi AP-a prenosi poznati američki ESPN.

“Pokušao sam iskoristiti neke nepodudarnosti. Bila je to samo jedna od onih utakmica koje su se dogodile prirodno.” Celticsi su u prvom poluvremenu šutirali 51% i držali Memphis na 38%. Boston je do odmora vodio 56-53. "Imali smo sreće pobijediti u toj utakmici", izjavio je Mazzulla.

Rezultati i poredak:

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 99-121

Toronto Raptors - Detroit Pistons 142-113

Indiana Pacers - Orlando Magic 116-128

Cleveland Cavaliers - Denver Nuggets 121-109

Dallas Mavericks - Sacramento Kings 113-129

Memphis Grizzlies - Boston Celtics 100-102

Utah Jazz - Phoenix Suns 137-140

(Luka Šamanić nije igrao za Utah)

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 91-134

Los Angeles Lakers - Houston Rockets 105-104

ISTOČNA KONFERENCIJA

ATLANTSKA DIVIZIJA

W L PCT GB

Boston Celtics 11 2 .846 -- Philadelphia 76ers 10 3 .769 1 New York Knicks 8 5 .615 3 Brooklyn Nets 6 7 .462 5 Toronto Raptors 6 7 .462 5

CENTRALNA DIVIZIJA

W L PCT GB

Milwaukee Bucks 9 4 .692 -- Indiana Pacers 7 5 .583 1 1/2 Cleveland Cavaliers 7 6 .538 2 Chicago Bulls 5 9 .357 4 1/2 Detroit Pistons 2 12 .143 7 1/2

JUGOISTOČNA DIVIZIJA

W L PCT GB

Miami Heat 8 5 .615 -- Orlando Magic 8 5 .615 -- Atlanta Hawks 6 6 .500 1 1/2 Charlotte Hornets 3 9 .250 4 1/2 Washington Wizards 2 10 .167 5 1/2

ZAPADNA KONFERENCIJA

PACIFIČKA DIVIZIJA

W L PCT GB

Sacramento Kings 8 4 .667 -- Los Angeles Lakers 8 6 .571 1 Phoenix Suns 7 6 .538 1 1/2 Golden State Warriors 6 8 .429 3 Los Angeles Clippers 4 7 .364 3 1/2

JUGOZAPADNA DIVIZIJA

W L PCT GB

Dallas Mavericks 9 5 .643 -- Houston Rockets 6 5 .545 1 1/2 New Orleans Pelicans 6 7 .462 2 1/2 Memphis Grizzlies 3 10 .231 5 1/2 San Antonio Spurs 3 10 .231 5 1/2

SJEVEROZAPADNA DIVIZIJA

W L PCT GB