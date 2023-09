Njemačka je treći polufinalist Svjetskog prvenstva: Izbacili su najveću senzaciju

Za mjesto u finalu Svjetskog prvenstva Nijemci će u petak, 8. rujna, igrati protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.

Latvijci su bolje ušli u utakmicu i poveli s 13-3, ali su njemački košarkaši do kraja prve četvrtine uspjeli zaostatak svesti na samo tri poena (13-16). Tijekom druge i treće četvrtine nijedna reprezentacija nije uspjela stvoriti značajniju prednost pa su Nijemci u zadnjih deset minuta ušli s tri koša viška (62-59).

No, momčad pod vodstvom Gordieja Herberta sjajno je otvorila zadnju četvrtinu i nizom 8-0 došla do 11 koševa prednosti, a u 34. minuti su Nijemci stigli i do +14 (74-60).

Dramatična završnica

No, kako su to već činili na ovom prvenstvu, protiv reprezentacija Francuske i Španjolske, Latvijci u tom trenutku nisu klonuli već su se vratili svojim najjačim oružjem - vanjskim šutom. S tri pogođene trice u nizu, za manje od dvije minute su zaostatak sveli na samo pet koševa (74-69).

Nijemcima je s pet uzastopnih poena, dva polaganja i dodatnim slobodnim bacanjem, Dennis Schroder ponovno donio dvoznamenkastu prednost 2:56 minuta prije kraja. No, ni to nije bilo dovoljno da bi se slomilo Latvijce koji su se još jednom vratili te tricom Rodionsa Kurucsa, pogođenim bacanjem Davisa Bertansa i četiri uzastopna poena Artursa Žagarsa u zadnju minutu ušli sa samo dva koša zaostatka (79-77).

Tada je Daniel Theis odigrao važnu ulogu, jer je prvo imao napadački skok nakon Schroderovog promašaja, a potom izborio osobnu pogrešku i pogodio oba slobodna bacanja za 81-77. Latvijcima je ostalo 49 sekundi za još jedan preokret. Žagars je 33 sekunde prije kraja položio za 81-79, a Schroeder je na drugoj strani na isteku napada promašio iz reketa. Lopta je završila u rukama Davisa Bertansa koji je dvije sekunde prije kraja s devet metara gađao tricu za pobjedu Latvije, ali je lopta završila na obruču.

Najbolji pojedinci

Franz Wagner je zaslužio epitet igrača utakmice za svojih 16 koševa i osam skokova. Njegov brat Moritz je ubacio 12 poena, a veliki doprinos su dali Andreas Obst s 13 koševa te Johannes Thiemann sa 10. Po devet poena su ubacili Daniel Theis i Dennis Schroder koji je iz igre gađao samo 4/26 i promašio svih osam pokušaja za tricu.

Foto: Profimedia Profimedia

Latvijce je predvodio razigravač Arturs Žagars s 24 koša i osam asistencija. Neutješni Davis Bertans, koji je promašio tricu za pobjedu, postigao je 20 poena, a Rolands Šmits je imao 14 koševa i osam skokova.

Latvijci će već u četvrtak igrati utakmicu za plasman od 5. do 8. mjesta protiv Italije. Od 14.30 sati u posljednjem četvrtfinalnom dvoboju će igrati reprezentacije Slovenije i Kanade.

