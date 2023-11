Pao veliki rekord u najjačoj ligi na svijetu: LeBron stigao do 39,000 poena, Durant odigrao 1000. utakmicu

Najbolji strijelac u povijesti NBA lige LeBron James postao je prvi igrač u povijesti tog natjecanja koji je dosegao brojku od 39,000 postignutih poena, on je u 131-99 domaćoj pobjedi Los Angeles Lakersa protiv Utah Jazza ubacio 17 koševa za 24 minute i s tim učinkom stigao do ukupno 39,012 pogodaka u karijeri.

U veljači ove godine James je na vrhu strijelaca NBA lige preskočio Kareema Abdul-Jabbara koji je zaustavio na brojci od 38,387 ubačaja, a sljedeći logičan cilj mu je postati prvi igrač sa 40,000 poena što bi se moglo dogoditi u veljači ili ožujku sljedeće godine.

Lakerse je do pobjede, kojom su osigurali prvo mjesto u skupini A Zapadne konferencije novopokrenutog natjecanja, NBA turnira unutar sezone, predvodio Anthony Davis sa 26 ubačaja i16 skokova, dok je najbolji strijelac gostiju bio Omer Yurtseven s 18 poena.

Hrvatski košarkaš Luka Šamanić odigrao je nešto manje od devet minuta i ostao bez koša za Jazz. Šamanić je iz igre gađao 0-3, a imao je tri skoka i jednu asistenciju.

Lakersi su u svojoj skupini tako ostvarili sve četiri pobjede te će igrati u četvrtfinalu tog novog natjecanja.

Još je jedan veliki strijelac u noći s utorka na srijedu postavio nove granice. Kevin Durant je u 120-107 domaćoj pobjedi Phoenix Sunsa protiv Portland Trail Blazersa odigrao svoju okruglu 1000. utakmicu u NBA ligi, a u njoj je predvodio svoju momčad do pobjede sa 31 košem. S tim je učinkom stigao do 27,330 poena u karijeri te je pretekao Elvina Hayesa na 11. mjestu liste strijelaca svih vremena. Do ulaska među prvih 10 nedostaje mu još 79 koševa, jer je trenutačno na 10. mjestu Moses Malone sa 27,409 ubačaja.

Uz Lakerse, i Indiana Pacersi su osigurali prolazak u četvrfinale Istočne konferencije turnira unutar sezone 157-152 gostujućom pobjedom protiv Atlanta Hawksa, to im je bila treća pobjeda u isto toliko nastupa u skupini A Istoka. U iznimno efikasnoj utakmici Pacerse su do pobjede vodili Tyrese Haliburton sa 37 koševa i 16 asistencija te Buddy Hield sa 24 ubačaja, dok su kod Hawksa tri igrača prebacila 25 poena - Trae Young 38, Dejounte Murray 28 i Bogdan Bogdanović 26.

Najzanimljivi susret večeri odigrali su Philadelphia 76-ersi i Clevelad Cavaliersi, a gosti iz Clevelanda su slavili sa 122-119 nakon produžetka. Imali su Cavsi tijekom utakmice i 18 koševa prednosti no Sixersi su imali šut za pobjedu na isteku četvrte četvrtine kada je Joel Embiid bio neprecizan. U produžetku je prednost 120-119 Cvsima osigurao Jarrett Allen 18 sekundi prije kraja, a tom su za domaće promašili Tyrese Maxey i Embiid da bi Darius Garland s dva pogođena slobodna bacanja povisio na 122-119. Maxey je imao još jednu priliku tricom poravnati, ali i to nije bilo dovoljno precizno.

Garland sa 32 koša i Allen sa 26 poena te 13 skokova bili su najbolji kod Cavsa, dok su Embiid sa 32 ubačaja i 13 skokova te Maxey sa 30 pogodaka predvodili Sixerse.