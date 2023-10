Petrović o novom 'pojačanju' Cibone: 'Trebao bih komentirati, ali...'

Cibona se trenutno nalazi u jednom od najtežih razdoblja u bogatoj povijesti kluba, ako ne i u najtežem. Klub je u očajnoj financijskoj situaciji i prijeti im gašenje, a kako ne bi do toga došlo doveli su čovjeka koji bi trebao popraviti stanje u klubu.

U četvrtak se skupštini kluba kao član pridružio Erwin Dokter, izvršni direktor i osnivač partner tvrtke ZENIQ Corporation.

Foto:

"Gospodin Erwin Dokter donosi ogromno iskustvo u upravljanju sportom i organizacijom događanja u svojoj ulozi novog člana skupštine KK Cibona. Erwin ima bogat pozadinski doseg s više od dvadeset i pet godina izravnog iskustva u razvoju svjetskih sportskih tvrtki", objavila je Cibona na svojim stranicama i priložila izjavu direktora Tomislava Šerića.

"Izuzetno smo sretni što smo pronašli Erwina, iskusnog profesionalca u sportskom i međunarodnom poslovanju s bogatim iskustvom u razvoju profitabilnih sportskih platformi. Želim dobrodošlicu Erwinu u KK Cibonu kako bi joj pomogao da postane profitabilno dioničarsko društvo”, izjavio Šerić.

Novi član skupštine KK Cibona je 40-godišnji Austrijanac, magistar sportskih znanosti i poslovne administracije. Umirovljeni je plivač, a iz zagrebačkog kluba naglašavaju kako je svoju tvrtku doveo "do pozicije vodeće blockchain platforme".

Novog člana skupštine komentirao je na sebi svojstven način i Aleksandar Petrović, legenda kluba koja je obavljala praktički sve dužnosti koje je mogao u klubu.

"S obzirom na to da je danas objavljeno da je Erwin Dokter postao novi član Skupštine KK Cibona trebao bih i to prokomentirati. S obzirom na to da nemam nikakvih spoznaja o kripto tržištu te blockchain platformama, ostajem nijem", napisao je Aco.

Ivan Erslan

