'Petroviću je dobrota bila u kostima, unatoč razornom građanskom ratu'

Dražen Petrović poginuo je 7. lipnja 1993. u prometnoj nesreći sa 29 godina. Iako je u NBA-u proveo tek četiri godine, ljubitelji košarke diljem svijeta smatraju ga jednim od najboljih šutera u povijesti. Zvali su ga 'Košarkaški Mozart', a Amerikanci ga se rado prisjećaju i danas, više od 30 godina nakon prerane smrti.

U prilog tome govori i tekst koji je napisao Mike Freeman, novinar USA TODAY, naslova 'Hvala ti što si mi prijatelj': Čista radost koja je bio Dražen Petrović, član NBA Kuće slavnih.

Freeman započinje tekst o Draženu prisjećajući se kako ga je Dražen "nekoliko tjedana prije Božića 1992. povukao u stranu u svlačionici New Jersey Netsa nakon njihove utakmice protiv San Antonija i rekao nešto što je išlo ovako: 'Hvala ti što si moj prijatelj"'.

U nastavku objašnjava kako je tada pratio Netse te je postao vrlo blizak s našim košarkašem.

"Prekršio sam jednu od profesionalnih, a za mene osobnu, novinarsku odredbu: držati se na određenoj udaljenosti od igrača o kojima pišeš. To je bilo nemoguće s 'Petrom', kako ga je zvala većina Amerikanaca koji su ga poznavali. On je bio jedini sportaš kojeg sam pratio, u desetljećima bavljenja ovim poslom, kojemu sam ikada doista dopustio da mu se približim.

'Dobrota mu je bila u kostima, unatoč razornom građanskom ratu'

To je zato što je bilo malo ljudi poput njega. Petro, košarkaš, bio je Steph Curry svoje ere. Petro, osoba, bio je nešto mnogo značajnije. Dobrota mu je bila u kostima, a to se nikada nije promijenilo unatoč razornom građanskom ratu koji se odvijao u Hrvatskoj. Taj ga je rat rastužio i razbjesnio. Ali to ga nikada nije dublje promijenilo. To ga nikada nije spriječilo da me vidi, nekoga za koga je doznao da je u to vrijeme bio sam u New Yorku i da sam prvi put pisao o Netsima, i da se javi. Takav je on bio", piše Freeman.

"Petro se cijelo vrijeme smiješio. Stalno je pitao kako je moja obitelj. Znao je ime mog brata. 'Sjedni', rekao bi, 'Što se događa?' I sjedili bismo kod njegovog ormarića i razgovarali. Rijetko se radilo o košarci. Želio je znati nešto o životu. O Sjedinjenim Državama. O meni. O crnim Amerikancima", prisjeća se novinar.

U nastavku teksta Freeman opisuje koliko je dobar Petrović bio kao košarkaš, te se prisjeća da su jedni od najboljih igrača u povijesti kao što su Michael Jordan i LeBron James rekli da je upravo Petrović jedan od najboljih Europljana koji su ikad igrali u NBA-u.

'Kad smo pričali o njegovom djetinjstvu, uvijek bi šutio'

"'Bilo je sjajno biti tvoj prijatelj', rekao sam Petru u odgovoru nakon one utakmice Spursa. Te noći, kao i mjesecima prije, Petro je pitao kako je moja obitelj. Čak i dok je žurio da se odjene kako bi stigao na momčadski autobus, sjetio se nečega o tome gdje sam odrastao i pitao me o tome. Samo iz vedra neba. Kad smo pričali o Petrovom djetinjstvu, uvijek bi šutio. 'Moj dom je sada tako drugačiji', rekao bi mi.

U nastavku novinar opisuje reakciju koju je imao kada su mu javili da mu je prijatelj mrtav.

"Bio sam zaprepašten. Samo nekoliko dana prije, Petro i ja smo se čuli telefonom, nedugo nakon što je stigao u Hrvatsku vidjeti svoju obitelj. Rekao mi je kako je dobro ponovno biti kod kuće. Dok je govorio, zamišljao sam ga kako se smiješi kao i uvijek".

Freeman je dva dana kasnije objavio tekst u Timesu kojim se oprostio od Dražena Petrovića, svog prijatelja.

