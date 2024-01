Dario Šarić, ponajbolji hrvatski košarkaš, odigrao je zapažene 23 minute utakmice između svojih Golden State Warriorsa i Denver Nuggetsa prije no što su prvaci u posljednjih sedam i pol minuta nadoknadili -18 i prije no što je Nikola Jokić čudesno sa skoro 11 metara, 10-11 metara iz kosa uz aut liniju, pogodio za pobjedu 130-127.

Šarić je kraj utakmice dočekao na klupi, stajao je zajedno sa svima, a kad je Jokić pogodio za slavlje, samo je nemoćno spustio ruke i okrenuo glavu, izgledalo je kao da mu je prošlo kroz glavu - 'ma daj, idem doma...' - OVDJE pogledajte tu situaciju...

Nakon utakmice trener Warriorsa Steve Kerr dao je izjavu koja je razbjesnila srpsku javnost. On je, naime, rekao da je trica Watsona nekoliko minuta prije Jokićevog poteza bila najvažniji potez u utakmici.

"Watson je pogodio važnu tricu, to je bio vjerojatno najvažniji koš na utakmici", rekao je Kerr pa se osvrnuo i na Jokićev pobjednički koš:

"Nije izgledalo kao da će ići u koš. Kad mu je napustila ruku, činilo se da je pucao prejako, ali je pogodio. Ako netko može pogoditi, to je on. On je sjajan, sjajan igrač."

To što je Kerr istknuo Watsonov poen kao najvažniji u utakmici izazvalo je burne reakcije pa tako srpski Alo objavio je naslov 'Ne zna što govori. Trener Golden Statea provocirao Jokića tijekom utakmice, a onda sve šokirao izjavom' i u tekstu navodi 'Nikola Jokić donio je pobjedu Denveru protiv Golden Statea (130:127) tako što je u posljednjoj sekundi utakmice pogodio skoro s pola terena, samo pet minuta nakon što mu se Steve Kerr smijao u lice'.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod rukometaša na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO