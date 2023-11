Zadar se oglasio dan nakon dvoboja sa Zvezdom: 'Ovo je veliki vjetar u leđa klubu'

Košarkaši Zadra u susretu su 7. kola regionalne ABA lige izgubili na svom terenu od Crvene zvezde sa 74-81 (24-23, 19-22, 11-25, 20-11).

Luka Božić je sa 18 koševa i 10 skokova bio najbolji kod Zadra, dok je Rokas Giedraitis sa 19 poena bio najefikasniji kod Crvene zvezde.

Pred ispunjenim tribinama dvorane "Krešimir Ćosić" Zadrani su bili konkurentni favoriziranim gostima u prvom poluvremenu, no u nastavku je do izražaja došla "duža klupa" beogradskog kluba. Zadar je sredinom druge četvrtine vodio sa 36-32, uslijedila je serija gostiju 11-0 za 36-43, ali domaći su se ipak do odlaska na odmor primaknuli na 43-45.

U nastavku je napad Zadra u potpunosti zakazao, dok je Crvena zvezda s nekoliko pogođenih trica "pobjegla" na 70-53 i pitanje pobjednika je bilo odlučeno. Posljednjih 10 minuta bilo je tek odrađivanje posla u kojemu su domaći uspjeli smanjiti na konačnih 74-81.

Zadar je ovim porazom pao na omjer pobjeda i poraza 3-4, dok je Crvena zvezda na 6-1.

Nakon subotnjeg incidenta kada su nepoznati maskirani počinitelji fizički napali i ozlijedili dvojicu novinara Mozzart Sporta te člana Upravnog odbora beogradskog kluba, nedjeljni je dvoboj u dvorani na Višnjiku protekao bez problema.

Dan nakon dvoboja Zadar se oglasio priopćenjem koje prenosimo u cijelosti:

"Košarkaški klub Zadar jučer je bio domaćin utakmice 7. kola AdmiralBet ABA lige s Crvenom zvezdom Meridianbet. Utakmici su prethodila dva incidenta zbog kojih je KK Zadar izrazio žaljenje i uputio javnu ispriku redakciji Mozzart Sporta i gostujućem klubu.

Atmosfera na samoj utakmici koja se jučer odigrala pokazala je da je odluka ABA lige j.t.d. o njezinom odigravanju bila potpuno opravdana te da je napad na goste bio izdvojeni incident na koji klub nije mogao utjecati. Od početka do kraja publika je bodrila svoju momčad, uz eventualne manje provokacije koje su nažalost uobičajene na sportskim borilištima, ali bez ijednog izgreda prije, tijekom i nakon utakmice.

Zahvaljujemo navijačima koji su se odazvali na naš apel i osvjetlali obraz kluba i grada. Pokazali su da mogu biti velika podrška momčadi tijekom utakmice, zbog čega su košarkaši davali svoj maksimum do samog kraja. Zahvaljujemo također djelatnicima PU zadarske, zaštitarima i pratećem osoblju koje je omogućilo da se cijeli događaj održi na najvišoj razini. Ovakav razvoj događaja veliki je vjetar u leđa klubu u njegovom daljnjem sportskom i svekolikom razvoju.

Mi smo Zadar!"

