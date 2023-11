Zubac solidan, Clippersi napokon prekinuli niz poraza

LA Clippersi Ivice Zubca su sinoć upisali prvu pobjedu nakon šest uzastopnih poraza svladavši sa 106-100 Houston Rocketse. Clipperse je do pobjede vodio Kawhi Leonard sa 26 koševa, James Harden je dodao 24, a Paul George 23. Zubac je u 34:51 minutu na terenu ubacio 12 koševa (šut iz igre 6/8) i upisao sedam skokova te po dvije asistencije i blokade. Kod Rocketsa, kojima je prekinut niz od šest pobjeda, Alperen Sengun ubacio je 23 koša, a Jalen Green 20. Houston sada ima omjer pobjeda i poraza 1-1 u međusezonskom turniru.

LA Lakersi su u gostima sa 107-95 nadigrali Portland Trail Blazerse, a LeBron James je bio najzaslužniji sa 35 poena i devet asistencija. Anthony Davis dodao je 16 poena i 14 skokova, a D'Angelo Russell 14 poena i šest asistencija za Lakerse kojima je ovo treća pobjeda u Zapadnoj A skupini međusezonskog turnira. Portland je ovo drugi poraz u tri utakmice ovog turnira. Jerami Grant zabio je 24 poena za Trail Blazerse, koji su izgubili šest uzastopnih utakmica. Deandre Ayton je dodao 17 poena i 12 skokova, a Shaedon Sharpe 17 poena i 9 skokova.

Phoenix Suns su, na krilima Kevina Duranta koji je utakmicu završio sa 38 koševa, bili bolji sa 131-128 od domaćih Utah Jazza. Durant je pogodio i odlučujuću tricu 18 sekundi do kraja kojom je doveo Sunse do četiri razlike upisao je i devet skokova i devet asistencija. Devin Booker dodao je 24 poena i 15 asistencija za Sunse, koji su na 1-1 u međusezonskom turniru. Jazz ima dvije pobjede i jedan poraz. Jordan Clarkson ubacio je 37 koševa za Jazz, od čega je pet trica, John Collins je upisao 15 poena i 14 skokova, a Lauri Markkanen 21 poen za Jazz. Luka Šamanić nije igrao za Jazz.

Sjajnu utakmicu odigrao je sinoć De'Aaron Fox koji je postigao rekord sezone sa 43 poena u pobjedi 129-120 svojih Sacramento Kingsa nad domaćim San Antonio Spursima. Fox je ubacio 14 svojih koševa u posljednjoj četvrtini, a Domantas Sabonis postigao je osam koševa u posljednjoj trećini dok su Kingsi popravili rezultat na 2-0 na međusezonskom turniru i eliminirali Spurse, koji su izgubili sve tri utakmice u Zapadnoj skupini C. Kingsi su ostvarili pet uzastopnih pobjeda, dok je San Antonio izgubio sedam u nizu. Sabonis je završio sa 27 koševa i 14 skokova, a Malik Monk dodao je 20 poena s klupe za Kingse. Zach Collins je postigao rekord sezone od 28 poena za Spurse, dok je Victor Wembanyama ubacio 27.

Boston Celtics su na gostovanju sa 108-105 pobijedili Toronto Raptorse zahvaljujući trici koju je 26,8 sekundi prije kraja zabio Derrick White. Jaylen Brown je bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi sa 23 pogotka. Celticsi su pobijedili u obje utakmice Istočne skupine C NBA turnira u sezoni, dok je Raptorsima ovo prva turnirska utakmica. Pascal Siakam i Dennis Schroder zabili su svaki po 23 poena za Raptorse.

Orlando Magic su sa 103-97 u Chicagu nadigrali Bullse. Franz Wagner ubacio je 21 poen, a Jonathan Isaac 18 poena i devet skokova za Orlando koji je sada na 1-1 u Istočnoj skupini C. Gary Harris (15 poena), Paolo Banchero (13), Cole Anthony (11) i Mo Wagner (10) također su utakmicu završili s dvoznamenkastim učinkom za Magic. Zach LaVine iz Chicaga postigao je 25 od svoja 34 poena nakon poluvremena međutim to nije pomoglo Chicagu kojem je ovo drugi poraz na međusezonskom turniru.

Philadelphia 76ers su upisali drugu pobjedu u Istočnoj skupini A svladavši u gostima sa 126-116 Atlanta Hawks. Do pobjede ih je vodio Joel Embiid sa 32 koša, osam asistencija i sedam skokova. Tobias Harris dodao je 29 poena i 10 skokova, a Tyrese Maxey 19 za 76erse, dok je Hawkse, koji imaju jednu pobjedu i jedan poraz, predvodio Trae Young sa 22 poena i 13 asistencija.

New York Knicksi su sa 120-99 pobijedili Washington Wizardse kojima je ovo treći poraz ne međusezonskom turniru u istočnoj B skupini. Jalen Brunson zabio je rekordnih 32 koša za New York, a Immanuel Quickley je ušao je s klupe i postigao 27 poena, uključujući 17 u četvrtoj četvrtini. Kyle Kuzma zabio je 19 koševa za Wizardse, kojima je ovo peti poraz zaredom.

Milwaukee Bucks su sa 130-99 razbili Charlotte Hornetsem za drugu pobjedu u Istočnoj B skupini. Jedan od najzaslužnijih za pobjedu bio je Damian Lillard sa 27 koševa. Hornetsima, kojima je ovo drugi poraz na međusezonskom turniru, nije pomoglo ni 37 koševa LaMelo Balla.

Cleveland Cavaliersi su kod kuće sa 108-100 bili bolji od Detroit Pistonsa. Za prvu pobjedu u međusezonskom turniru u Istočnoj skupini A Darius Garland je zabio 28 koševa. Cade Cunningham predvodio je Pistonse s 20 poena i osam asistencija. Pistonsima je ovo treći poraz na međusezonskom turniru.

New Orleans Pelicans su sa 115-110 svladali aktualne prvake Denver Nuggetse, a do slavlja ih je vodio Zion Williamson sa 26 koševa. Nikola Jokić je bio najbolji u redovima Denvera, utakmicu je završio sa 26 poena, 18 asistencija i 16 skokova. I Denver i New Orleans imaju omjer pobjeda i poraza 2-1 u Zapadnoj skupini B.

