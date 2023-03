PODIGAO BURU Lineker podigao Otok na noge: O temi diskutiraju svi, on se ne želi ispričati, sve komentirao i Klopp

Legendarni engleski nogometaš Gary Lineker (62), najbolji strijelac svjetskog prvenstva u Meksiku 1986. godine, do daljnjega neće biti voditelj BBC-eve emisije "Match of the Day" nakon više od 20 godina koliko je proveo u toj ulozi. Lineker, koji je najplaćeniji zaposlenik britanske državne televizijske kuće, morao je odstupiti na zahtjev gnjevnih konzervativnih političara koje je jako pogodio njegov komentar na twitteru kojim je odluku ministrice unutarnjih poslova Suelle Braverman kojom se praktički onemogućuje ulazak svih migranata u Veliku Britaniju usporedio s nacističkim zakonima u Njemačkoj 1930-ih te ju nazvao "gorom od grozne" i "neizmjerno okrutnom". Braveman se potužila BBC-u na Linekerovu objavu na twitteru, pa su iz BBC-a objavili priopćenje u kojem navode kako će sa svojim vrlo popularnim vodteljem i zaštitnim licem sportskog programa obaviti "iskren razgovor" te ga udaljiti iz emisije dok se ne "postigne dogovor i jasna pozicija oko njegovog korištenja društvenih medija".Lineker ima 8.7 milijuna pratitelja na twitteru te se nikada nije libio izražavati svoje mišljenje vezano uz aktualne političke teme poput Brexita ili migrantske krize. Nakon pritužbe ministrice Braveman objavio je kako će i dalje govoriti u ime onih koji nemaju pravo glasa. "Nikad u životu nisam zadobio ovoliko ljubavi i podrške kao sada (osim možda nakon što sam postizao golove na svjetskim prvenstvima). Hvala Vam svima", stoji u jednoj od Linekerovih objava na twitteru nakon pritužbe ministrice. O temi diskutiraju svi, Lineker se ne želi ispričati, sve je komentirao i trener Liverpoola Jürgen Klopp.