Ademi predstavljen, Petković ostaje: 'Najbolje da se romantika nastavi'

"Mislim da je ovo najbolja vijest da nastavim romantiku, da je najbolja vijest za sve navijače Dinama je da Petko ostaje s nama i da je produžio ugovor do 2025. godine", rekao je kapetan Dinama Arijan Ademi u petak na predstavljanju u klubu. I definitivno, Ademijev povratak i ostanak Petkovića ključni je trenutak za Dinamo u ovoj sezoni.

Petković najavio prijatelja i kapetana, Ademi razveselio informacijom o Petku

Bruno Petković na početku pressice kazao je svečanim tonom, posebnim duhom, liderskim glasom: "Da vam predstavim novog igrača. Ozbiljan momak, možda znate njegov CV, bit će nam velika pomoć. Ja i svi ostali koji vole Dinamo znaju koliko će značiti samoj ekipi, nakon toga sve ono što će donijeti na i izvan terena, sami ćete vidjeti učinak, Arijane dobrodošao", rekao je Bruno Petković, a potom se novinarima obratio Arijan Ademi...

"Što reći nakon ovog predstavljanja. Opet sam tu, nisam svjestan da sam tu, trebat će mi par dana. Sretan sam što sam dio Dinama, kad sam odlazio bio sam siguran da se neću vratii kao igrač, sli sve se nešto ludo izdogađalo i vratio sam se", počeo je priču Ademi pa progovorio o životu u Kini.

Ademi pričao o Kini

"Prva tri, četiri mjeseca bilo mi je odlično u Kini, bio sam, ono, stvarno opušteniji, gledao sam filmove i serije. Dobar grad i dobar život, kad sam se vratio iz reprezentacije u Peking već je počelo li-la. Kina je ogromna, ima puno karantena, slabo ste doma, putujete po četiri dana, to su minusi. Život je bio jako dobar, falio mi je adrenalin, koliko god bježao od toga. Pojavila se priča za Dubai, zvao me trener Bjelica za Trabzon, uvukao sam se u to. Ka sam vidio koliko me ljudi i klubu žele i koliko su spremni da se ja vratim, trener me zvao i slao mi poruke, osjetio sam da im trebam i da ne mogu ništa drugo reći nego da ću doći", ispričao je Ademi pozadinu povratka na Maksimir.

Petko otvoreno o interesu Trabzonspora

Trabzonspor i Nenad Bjelica žestoko su zagrizli za Brunu Petkovića, ali je ipak odlučio ostati.

"Postojala je ta opcija, Bjelica je bio korektan prema meni. Zbog nekih i mojih stvari, Dinamo nije bio zadovoljan, bio sam prijeko potreban, iz niza raznih detalja nije se ostvarilo. Hvala mu jer je bio korektan, ali u ovom trenutku mislim da sam potrebniji Dinamu i da sam donio dobru odluku. Da je Aki otišao u Real, ja bih se žrtvovao pa otišao bih i ja ha-ha-ha", naveo je Petko.

Arijane, radili ste ovaj europski Dinamo, sada će igrati Konferencijsku ligu, kakva su očekivanja?

"Siguran da ćemo proći dalje i da ću imati priliku zaigrati u ovom natjecanju. Visoka su očekivanja, želimo što dalje ići i mislim da ćemo napraviti dobre stvari."

Kako gledate na situaciju u HNL-u, Hajduk je prvi, dijelite li mišljenje da je pred Dinamom jako teška zadaća?

"Tablica izgleda ružno, nismo na to navikli. Hajduk igra jako dobro, odlična ekipa, ali mi moramo gledati sebe. Ako budemo na nivou i kako budemo pravi, mislim da ćemo mi osvojiti. To je daleko, to je maraton koji će trajati, svaka utakmica je najbitnija i svaka je finale, ne smijemo prosipati bodove. Poštujemo Hajduk."

Bruno, otvaranje sezone je tu negdje što Bruno može dati, možete li zadržati ovu razinu?

"Plan je da rastem iz utakmice, kako ja tražim da rastem, tako tražim da raste i momčad. Malo vremena sad što smo dobili za treniranje i da ćemo biti bolji, imamo novog trenera. Trebali bismo biti bolji pa ću i ja imati lakši ambijent, da ćemo i igrati bolji nogomet i da ćemo individualno i momčadski pokazati da smo mi Dinamo."

Ademi u rosteru za Slaven?

Sergej Jakirović je otkrio kako nije ni znao situaciju Ademija u Kini, ali kad mu je Dilaver otkrio, odmah su u Dinamu krenuli u realizaciju. Naglasio je i kako je već nekoliko puta naglasio, komunicirao o Petkovićevom ostanku ida je potpis na ugovor bila stvar tehnikalije.

"Ademi bi trebao biti u rosteru za Slaven, moram vidjeti još s njim, ali trebao bi konkurirati za utakmicu", izjavio je Jakirović i kazao kako je Ademi kapetan, ali uz njega su tu još Petković, Ristovski i Mišić. Ali, kako smo shvatili, Ademi i Petko su kapetani broj 1 i lideri svlačionice.

