Ako Hrvatska u Turskoj izgubi čeka ju pravi 'pakao': Pola godine nećemo igrati kvalifikacije

Hrvatski nogometaši otvorili su kvalifikacijski ciklus za odlazak na EURO 2024 remijem, na Poljudu, u sklopu skupine D, Hrvatska je odigrala protiv Walesa 1-1 (1-0).

Hrvatska je bila puno bolja, dominirala je te povela u 28. minuti kada je strijelac bio Andrej Kramarić. Vodila je Hrvatska sve do 93. minute kada je Poljud ušutkao izjednačujućeg pogotka Nathana Broadheada.

Popularna statistička kuća Gracenote prije početka jučerašnje utakmice davao je Hrvatskoj šanse od 90% za plasman na EURO, a sada su one na 83%.

Ključno gostovanje

Hrvatska već za dva dana gostuje u Bursi, gdje će igrati protiv Turske, koja je uvijek nezgodan domaćin. Prve dvije kvalifikacijske utakmice u ovom ciklusu su na papiru najteže za našu reprezentaciju, a mnogi su očekivali četiri boda s kojima bi bili zadovoljni, što je i prije utakmice s Walesom rekao Zlatko Dalić.

Do četiri boda još uvijek možemo doći, ali smo ipak mislili da nećemo za to trebati pobijediti Tursku na gostovanju, no s Vatrenima je u kvalifikacijama sve uvijek puno šokova...

Treba napomenuti i kako u slučaju poraza naše nogometaše čeka pravi "pakao", jer dok će u lipnju ostale reprezentacije iz naše grupe igrati kvalifikacije mi idemo na završni turnir Lige nacija, te ćemo do rujna imati bodova koliko osvojimo u utorak, što bi predstavljao dodatni mentalni pritisak...

Zbog izborene završnice Lige nacija, da završimo i posljednji u grupi, imamo osiguran baraž kvalifikacija, no tamo je u dvije utakmice sve moguće, te bi voljeli to izbjeći ako je moguće.