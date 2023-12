Ancelotti potpisao novi ugovor s Realom: U Madridu ostaje do ljeta 2026.

Iako je bilo glasina da bi na kraju ove sezone, po isteku ugovora s Real Madridom, mogao preuzeti Brazil, Carlo Ancelotti ipak ostaje trener Kraljevskog kluba.

Ovaj 64-godišnji Talijan imao je aktualni ugovor s Realom do ljeta do 2024., a sada je potpisao novi do ljeta 2026., objavio je transfer guru Fabrizio Romano.

Ancelotti je u Real stigao u ljeto 2021., a u prvoj sezoni osvojio je prvenstvo i Ligu prvaka.

Inače, to mu je drugi mandat u Kraljevskom klubu, prvi je imao od ljeta 2013. do ljeta 2015.

U karijeri je još između ostalih vodio Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern, Napoli…

