Nema sumnje, ako moramo izdvojiti igrača koji je najviše nedostajao Daliću protiv Turske i Walesa, odnosno tko općenito nedostaje, to je, uz Ivana Perišića, i Andrej Kramarić.

Krama zabija kad treba

Kramarić je najbolji strijelac u Dalićevom mandatu sa 21 pogotkom, dok je drugi Perišić sa 17.

U studenom mjesecu Hrvatska kreće u odlučujuću bitku, poražena u posljednjim nogometnim ratovima, s ne baš dobrim vjetrom u leđa i u ne dobrom trenutku. No, Vatreni su uvijek bili pravi onda kad je trebalo. Samo, tada je u momčadi bio i spomenuti zlatni dvojac.

Andrej Karamarić zabija kad treba i naš je prvi strijelac, a Perišić uz golove igri Hrvatske daje ono nešto više. Dalić, tako nema najboljeg strijelca i drugog strijelca i najboljeg asistenta, a 24sata donio je informaciju kako je Kramarić upitan za Latviju i Armeniju, posljednje dvije i ključne utakmice.

Ruptura mišića

Naime, nakon detaljnih pregleda Kramariću je ustanovljena ruptura mišića od 9 centimetara, što bi značilo da bi oporavak mogao trajati pet do šest tjedana, što opet znači da će teško biti spreman za posljednja dva kvalifikacijska susreta u skupini.

Hrvatska 18. studenog igra protiv Latvije, a tri dana poslije protiv Armenije i pitanje je hoće li Krama do tada uspjeti ući u treninge. Hrvatski napadač tek je danas počeo normalno hodati i krenuo je na terapije.

Svaki dan ima dva do tri sata terapija i to po dva puta na dan. Do sada je bio u Zagrebu kod fizioterapeuta reprezentacije, a terapije će nastaviti u Njemačkoj.

Tamo ga čekaju klupski liječnici i nove pretrage, nakon kojih će se konačno znati koliko ga neće biti.