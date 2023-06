Hrvatski reprezentativac oduševio Pamplonu ključnim golovima

Uoči posljednjeg kola španjolskog prvenstva četiri su momčadi konkurirale za zauzimanje sedmog mjesta, posljednjeg koje vodi u europska natjecanja, pa su pogoci hrvatskog napadača izazvali erupciju oduševljenja na sjevernom gradu Pamploni.

"Nakon ovakvog dana svi trebamo biti ponosni na ekipu, svoj rad i navijače. Igrat ćemo u Europi pa smo jako sretni", izjavio je 31-godišnji Budimir u obraćanju medijima.

Budimir je zabio oba pogotka u pobjedi od 2-1 nad Gironom, čime je Osasuna izborila izlazak u Europu nakon 16 godina.

Bili su blizu osvajanja Kupa

"Sada kada je završilo i to posljednje, 38.kolo, možemo reći da je ovo bila povijesna sezona za Osasunu jer smo stigli i do finala kupa gdje smo do kraja nastojali pobijediti Real Madrid", rekao je Budimir.

Real Madrid je u finalu kupa bio bolji s 2-1.

"Prije tog finala smo u prvenstvu ostvarili važne pobjede u prvenstvu, a jednako smo nastavili i kasnije", napomenuo je.

Na stadionu El Sadar okupilo se u nedjelju 22.100 gledatelja obučenih u crvene majice koji proslavili ulazak u Konferencijsku ligu.

"To je nagrada, koja govori puno o ovoj ekipi o njenom mentalitetu. Moramo doista biti ponosni na sve što smo ostvarili, posebno na dobre utakmice pred našom publikom", rekao je Budimir.

On je ove sezone zabio osam golova.

"Iznimno sam zadovoljan. Imao sam sreće što sam se u pravom trenutku našao na mjestu na kojem sam trebao", izjavio je nakon 37 odigranih utakmica ove sezone.

Igrači su pobjedu nad Gironom proslavili s navijačima, a na travnjak je izašao i mali Budimirov sin obučen o očev dres. U jednom trenutku je s loptom krenuo prema golu te zatresao mrežu nakon čega se na tribinama prolomio uzvik oduševljenja, a Osasunini igrači potrčali su dječaku i zagrljaj, pokazuje snimka objavljena na Osasuninom Twitteru.

Španjolski mediji također su gurnuli Budimira u prvi plan.

"Budimir je na fotografiji ali ovo je uspjeh čitave ekipe, čitave naše obitelji. Svi igrači su bili važni da sada možemo u uživati u sedmom mjestu", izjavio je Osasunin trener Jagoba Arrasate.

Osasuna će u kolovozu igrati pretkolo Konferencijske lige. Posljednji put je u Europi nastupila 2007. godine kada je dogurala do polufinala Europske lige gdje ju je pobijedila Sevilla.

Gradske vlasti su nagradile nogometaše posebnom gestom. Oni će, naime, idući mjesec s balkona gradske vijećnice otvoriti festival San Fermin, tjedan dana dugu proslavu zaštitnika grada koja je u svijetu poznata po uličnom trčanju s bikovima.