Ante Čačić: 'Baturina će biti Dinamov najveći izlazni transfer u povijesti'

Ante Čačić, očekivano, bio je mnogo bolje raspoložen nakon utakmice od svog kolege Ivana Leke na klupi Hajduka. Čačićeva se momčad poigrala najvećim rivalom i dojam je da je mogao Dinamo i puno uvjerljivije slaviti.

Dinamo je slavio 4:0, a strijelci su bili Ademi, Baturina te Ivanušec dva puta. Evo što je o utakmici rekao Ante Čačić.

'Bilo je stvari koje se moraju popraviti'

Što reći. Najavljivao sam da Dinamo mora biti svoj i da moramo učiniti sve da dominiramo i to se dogodilo. Činjenica je da smo povećali prednost za tri boda, ali bitan je i način na koji smo to napravili. Gledali smo krasnu utakmicu u kojoj Dinamo nije Hajduku dozvolio da nam dođu blizu šesnaesterca. Imali smo jako puno raspoloženih igrača, bili smo kompaktni, rastrčani, radili smo dobro "reposjed" i na kraju je to rezultat koji nas čini sretnim.

Moramo to arhivirati, bilo je stvari koje se moraju popraviti u bliskoj budućnosti, a to je Kup, natjecanje u kojem popravka nema. Prvenstvo još nije gotovo, u igri je još 39 bodova, a kao trenera me veseli da je momčad u uzlaznoj putanji i da su neki igrači u zavidnoj formi. Očekujem da ćemo tako i nastaviti. Čestitam i Hajduku na fer i korektnoj igri.

Je li prvenstvo gotovo?

Siguran sam da se Hajduk neće predati. Dobar Hajduk i nas čini boljim i potiče nas da se ne opuštamo i da budemo iz dana u dan kvalitetniji. Mi ovo proljeće moramo koristiti da sačuvamo primat u hrvatskom nogometu i da se pripremamo za ono što nas čeka u Europi.

Je li vas iznenadila postava Hajduka?

Nije. Leko ima prepoznatljiv stil i tako igra svaku utakmicu. To smo očekivali i pripremili smo se za takvu formaciju. Ne ulazim u imena, to je njihova stvar, ali vjerojatno su imali i ozlijeđenih igrača.

Je li ovo bila najbolja utakmica Dinama ove sezone?

Ne znam što bih vam rekao na to. Imali smo mi dobre prezentacije, puno dobrih utakmica i poluvremena. Igrali smo mi svi utakmice dobro, ne mogu baš naći puno loših utakmica. Semafor ne pokazuje uvijek realno stanje, ali veseli me da rastemo iz utakmice u utakmicu, a da li će se uvijek poklopiti rezultat o tom - po tom. Zadovoljan sam u kojem smjeru idemo.

'Riječ je o izvanserijskom talentu'

Mene posebno veseli što on iz utakmice u utakmicu pokazuje da su procjene i moje i mojih kolega u ranijim kategorijama da se radi o izvanserijskom talentu. Siguran sam da će on biti najveći Dinamov izlazni transfer u povijesti.

Je li vam žao Leke i onoga što on prolazi i da zaslužuje veću podršku uprave?

Hajduku se nije moglo dogoditi ništa bolje od dolaska Leke, trenera koji ima svoj gard i koji se njega drži. Hajduk, ako ima dovoljno razboritosti, shvatit će da mora slijediti kontinuitet, a Leko je za Hajduk najbolja priča. Da mu je teško - jest, ali u trenerskom poslu postoje takve dionice.