Ante Čačić postao najslabija Dinamova karika: Samo pogledajte ovo i sve će vam biti jasno

Momčad Dinama evidentno je zaronila u rezultatsku krizu i Ante Čačić postao je najslabija Dinamova karika, u to nema više nikakve sumnje. Kada najskuplji i neprijeporno najkvalitetiji sastav HNL-a ostvari samo jednu pobjedu u pet utakmica, onda je jasno da u Maksimiru postoji problem i da se upalio alarm - na najjače!

Brojke su porazne

Brojke su za Čačića porazne ovog proljeća. Čačić je, naime, u 11 odigranih utakmica Dinama ovog proljeća ostario 5 pobjeda, 4 neodlučena ishoda i 2 poraza. Ukupno je osvojio 19 bodova uz gol razliku 16:7.

Izgubljeno je u tom razdoblju čak deset bodova, kompromitirana je uvjerljiva bodovna prednost na ljestvici, nestalo je samopouzdanje... S ovim se vremenskim odmakom lako može zaključiti kako su mnogi u plavoj svlačionici 26. veljače, nakon briljantne partije protiv Hajduka (4:0), opustili se i pomislili kako je to to, kako su osvojili naslov prvaka iako je kraj bio još daleko...

Razapinjali Kopića, a bolji je od Čačića

Samo za usporedbu, Željko Kopić, bivši trener i sportski direktor Dinama, u 11 utakmica Dinama na proljeće ostvario je s prvom momčadi 8 pobjeda, 2 neodlučena ishoda i 1 poraz. Ukupno je Kopić s Dinamom osvojio 26 bodova uz 17-4 gol razliku. Kopić je, inače, preuzeo klupu prve momčadi u prosincu 2021. godine te je vodio Dinamo u ukupno 19 službenih utakmica, uz odigranih 5 prijateljskih susreta.

U službenim utakmicama u HNL-u i Europskoj ligi s Plavima je upisao 13 pobjeda, 2 remija i 4 poraza uz gol razliku 27:10. Posebno se pritom pamte fantastične pobjede protiv West Ham Uniteda u Londonu i Seville u Europskoj ligi. A radi se o treneru koji je bio na udaru pojedinih medija odmah kad je zasjeo na klupu seniorske momčadi aktualnog prvaka Hrvatske kao V.D. izbor kluba upočetku. No, to je jedna sasvim druga priča...

Transfermarkt sve pokazuje

Prema Transfermarktu, gori od Ante Čačića su bili, generalno, Damir Krznar i Igor Jovičević kao i još neki bivši treneri koji su vodili Dinamo u prošlosti...

No, vratimo se mi u sadašnjost. Jasno je k'o dan da Zagrepčani pod Antom Čačićem trenutno nikako ne igraju dobro, devet je kola do kraja i dojam je da će zagrebački plavi prosuti još bodova. Kakav je to Dinamo, kakav je to prvak Hrvatske, momčad s pobjedničkim mentalitetom koja u dvije utakmice nije u stanju svladati uvjerljivog fenjeraša Goricu koji je, pak, u tri susreta s dva najslabije kluba osvojio dva boda? E, to se pitaju svi navijači Dinama i članovi Uprave kluba. Kako će priča s Čačićom završiti, saznat ćemo vrlo brzo.

