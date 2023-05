Ante Piplica: 'Želimo pokazati za što mukotrpno radimo i u što vjerujemo'

Bliže se uzvratne utakmice polufinala 1. hrvatske malonogometne lige, a mi smo okrenuli broj junaka Dinamove pobjede u Makarskoj prošlog tjedna i porazgovarali o toj utakmici, ali i onoj koja slijedi.

Square i Novo Vrijeme love majstoricu

U petak će od 20.15 svoj uzvratni susret igrati Square i Olmissum, a Dubrovčani će nakon uvjerljivog poraza u Omišu tražiti osvetu na domaćem terenu. Makarani će pak nakon infarktne završnice pokušati seriju vratiti u svoju dvoranu gdje bi se igrala odlučujuća utakmica.

Vratar Futsal Dinama, Ante Piplica za Net.hr najavio je utakmicu protiv MNK Novo Vrijeme, a ovdje razgovor prenosimo u cijelosti:

Ante, prije svega čestitke na fenomenalnoj utakmici i pobjedi u Makarskoj, jeste li se oporavili od slavlja ako ga je uopće bilo?

''Bilo je malo slavlja, ali ništa previše, uživali smo u trenutku. Po dolasku u Zagreb to smo zaboravili i okrenuli se utakmici koju igramo u petak.''

Trener Đulvat u najavi utakmice rekao je da ste izrazito motivirani i spremni za utakmicu, što ste i pokazali kroz cijelu utakmicu, a vi ste 3 sekunde do kraja obranili deseterac i pobijedili na gostovanju gdje Dinamo nije pobijedio čak 6 godina, kakav je osjećaj kada znate da ste baš vi junak te velike pobjede?

'Ekipa izbaci pojedinca, vidio sam lavove kako grizu...'

''Iskreno, malo mi je čudno biti u prvom planu, kao ekipa bili smo stvarno spremni i motivirani, pogotovo nakon prolaska u četvrtfinalu protiv Vrgorca jer i to je možda na fizičkom planu ostavilo traga na nama, ali skupili smo glave i vjerovali da možemo pobijediti tamo nakon toliko godina. Vodili smo se i činjenicom da, iako oni rijetko gube na domaćem terenu, kako je sad došao taj trenutak da pokažemo za što mukotrpno radimo i u što vjerujemo, te kako to može u konačnici izaći na površinu. Što se obrane deseterca tiče, ne bih se volio gurati u prvi plan, svi smo odigrali dobru utakmicu, ja sam ispred sebe vidio 14 lavova koji grizu cijelu utakmicu i koji su se borili do kraja, ovo je ipak timski sport i ekipa je ispred svega, a upravo ekipa može izbaciti pojedinca kao što je to bilo sad na kraju utakmice.''

Zadarsko podneblje za Dinamovu sigurnost otraga

Ante, golmansku školu prošli ste u Zadru, zanimljivo baš kao i Dominik Livaković, a sada ste vratari malog i velikog Dinama, to je sigurno zanimljiva poveznica?

''Ha-ha, tako je, ali ipak bih rekao da sam ja svoju golmansku afirmaciju stekao u Benkovcu. Inače, rođen sam u susjednoj BiH i kao mali doselio sam se u Benkovac gdje sam se na nagovor mog velikog prijatelja Marija Jarmanovića, počeo baviti futsalom. Također, htio bih i spomenuti treneru Ivicu Podruga i svakako da sam zahvalan njima dvojici na ovome što ostvarujem u futsalu.''

U redu, znači možemo nekako poveznicu vratara dvaju Dinama staviti kroz zadarsko podneblje i Zadarsku županiju?

''Naravno, može se tako reći.''

'Sinergija s navijačima nam puno znači'

Inače, plavi vikend u Zagrebu otvarate upravo vi protiv Makarana, a dan nakon, 13. svibnja koji je važan datum za sve navijače Dinama, na scenu stupaju košarkaši Dinama protiv Zadra. Završni čin rezerviran je za nedjelju, kada će nogometaši Dinama ugostiti Šibenik na Maksimiru. Koliko vam znači to što prolaskom u povijesno finale možete usmjeriti vikend u pozitivnom i slavljeničkom ruhu, ali i činjenica da će dvorana biti krcata, Bad Blue Boysi su najavili probijanje zvučnog zida.

''Sigurno da puno znači i na neki način imponira, pogotovo jer je klub ustrojen na način na koji je, sinergija igrača i navijača velika je i naravno da nam je svima drago kada cijeli grad živne, odmah je lakše i ljepše, ugodnije je igrati utakmice kada te navijači bodre, ali isto tako imamo određenu odgovornost da im priuštimo lijepe trenutke i da svi skupa uživamo. Nadam se da ćemo sva tri dana svi skupa uživati i okupiti navijače koje želimo razveseliti.''

Iz kluba kažu kako ulaznice ''gore'', moglo bi se reći da ste glavna tema u gradu?

''Tako nekako, rekli su iz kluba ako imamo nekog zainteresiranog za ulaznice da se požuri, dvorana će biti rasprodana. Ponavljam, jako je lijepo igrati u toj atmosferi, ali i s tim nekim malim stvarima usrećiti mnoge ljude.''

'Lijepo je maštati, ali nema mjesta euforiji'

Sigurno ste čuli da ćete prolaskom u to mitsko finale automatski ostvariti plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone, razmišljate li i razgovarate o tome sada kad ste već jednom nogom unutra?

''Pa naravno da nas ta činjenica veseli, iako svi znamo zbog kakvih nesretnih okolnosti imamo takvu priliku (rat u Ukrajini), sigurno da bi bilo jako lijepo iskustvo igrati Ligu prvaka, ali ne treba se fokusirati na to. Lijepo je maštati, ali treba živjeti u trenutku, a taj trenutak je ovog petka gdje nas očekuje još teža utakmica nego prošli tjedan, mjesta euforiji nema i maksimalno smo koncentrirani na utakmicu koja nam slijedi.''

U drugom polufinalu Olmissum je većih poteškoća svladao dubrovački Square, jeste li gledali utakmicu i sto očekujete u uzvratu, priželjkujete li možda nekog u eventualnom finalu?

''Jesmo, svi smo zajedno gledali utakmicu i izgleda da je na Squareu majstorica ostavila traga. Omišani su imali vise dana za odmoriti i slagati taktiku, pa su tako bez nekih većih problema slavili u toj utakmici. Iskreno, nemam nekih favorita, a ni želja, moja je procjena da je Olmissum blagi favorit, obzirom na kadar i iskustvo igranja play-offa. Ako uđemo u finale, sigurno neće biti lako protiv bilo koga, u takvim se utakmicama ide all-in, bez kalkulacija i tada pobjeđuje onaj hrabriji i uporniji.''

'Želimo zajedno sa navijačima pisati povijest, požurite po ulaznice!'

Za kraj, može li jedna kratka poruka za navijače, vidimo da je podršku i poziv na utakmicu iz daleke Kine poslao i legendarni kapetan Dinama, Arijan Ademi.

''Pa evo, obzirom na gust raspored utakmica bit će razbacani na sve strane, ali znamo da su oni uvijek tu, pogotovo kad je najpotrebnije. Naši navijači su nam vjetar u leđa i pozivam ih da dođu u što većem broju, da nas podrže i prije svega se zabave, da nam pomognu ostvariti ono što svi skupa želimo, a to je ulazak u finale i ispisivanje novih stranica klupske povijesti.

Naravno, neka požure po ulaznice i vidimo se u petak!''