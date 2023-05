'Ono što je Ivan Turina napravio u Kriensu govori sve o njemu'

Pomoćni trener Dinama Ante Tomić, desna ruka Igora Bišćana, za Net.hr prisjetio se lika i djela Ivana Turine. Prošlo je točno deset godina od iznenadne smrti Ivana u Stockholmu. On je zaspao u svom stanu. Nije se probudio, s 33 godine njegovo srce je stalo...

Voljeni nikad ne umiru

No, ne kaže se bez veze kako voljeni nikad ne umiru. Ako je tko idealan za govoriti o Ivanu Turini, onda je to Ante Tomić.

Predstavnici Bad Blue Boysa zajedno s navijačima AIK-a 2. svibnja 2023. na grobu Ivana Turine - na desetu godišnjicu smrti ikone navijača. Foto: Fotografija čitatelja Predstavnici Bad Blue Boysa zajedno s navijačima AIK-a 2. svibnja 2023. na grobu Ivana Turine - na desetu godišnjicu smrti ikone navijača. Fotografija čitatelja

"Ajoooj, naš Ivan, neprežaljeni Ivan... Uf, kad se samo sjetim koliko smo toga prošli zajedno, puno lijepih, puno dobrih stvari... Svatko će za njega reći da je bio ljudina i pritom neće pogriješiti, a neće ni biti neki populista koji govori samo lijepo o pokojniku nego objektivan. Ivan Turina je bio ljudina, baš je, i više od toga", kazao je Ante Tomić i prisjetio se jednog detalja koji puno toga govori o Ivanovoj povezanosti s Dinamom i grupom BBB, ali i o njegovom karakteru...

Pamti se njegov potez u Kriensu 2003.

"Ona utakmica Dinama i Partizana u Švicarskoj na kojoj je došlo do prekida i velike tučnjave, Ivan je ušao međi navijače, u epicentar sukoba i izvlačio onog našeg navijača koji je bio onesviješten. Tu je recimo pokazao ogromnu hrabrost i karakter, te privrženost navijačima Dinama, tu je pokazao kakav je bio čovjek, kako je bio hrabar. Pa, tko bi se u tom trenu, u tom kaosu uopće i usudio takvo što?! Samo Ivan Turina.

""Ajoooj, naš Ivan, neprežaljeni Ivan... Uf, kad se samo sjetim koliko smo toga prošli zajedno, puno lijepih, puno dobrih stvari... Svatko će za njega reći da je bio ljudina i pritom neće pogriješiti, a neće ni biti neki populista koji govori samo lijepo o pokojniku nego objektivan. Ivan Turina je bio ljudina, baš je, i više od toga... Svakog koga pitate o njemu izgovorit će ove riječi i potvrdit ovo što vam govorim", izjavio je u uvodu Ante Tomić i nastavio:

"Deset godina je prošlo od njegove iznenadne smrti, smrti koja nas je sve šokirala i ostavila prazne. Ali, često ga se sjetimo, pričamo o njemu mi dečki kad se nađemo, skupimo... Ivan Turina je bio dobar, dobar pozitivan duh svlačionice. Uvijek spreman za neku šalu, uvijek spreman pomoći kad treba. Stvarno ga pamtim po dobrom. Ivan i ja upoznali smo se davno, tamo još 1992., kad sam igrao s njim kao klinac u Dubravi. Bilo je to davnih dana... On je jedan od dečki iz Dinama kojeg naljdulje znam. On je otišao u Dinamo poslije, ja nešto iza njega. Bio je stariji od mene, ali oboje klinci koji smo sanjali nogometne snove, da jednog dana zaigramo u Dinamu".

Tihim glasom, tužnim, nastavio je Ante Tomić pričati o svom prijatelju...

"Život nas je kasnije spojio i u seniorima Dinama, ali i u Grčkoj, on kao vratar Xanthe a ja na posudbi iz Dinama. Bili smo skupa i tamo. Da, baš smo bili vezani, karijera nam se ispreplitala. Da, bili smo vezani, zbilja jesmo... E moj Ivane... "

Ista tuga i bol, ali i ponos na sjećanje

Svake godine u isto vrijeme ista tuga, bol, stiskanje u grudima, ali i ponos i sreća što je uopće i poznavao takvog jednog čovjeka, zahvala Bogu što mu je dao priliku da mu Ivan oplemeni život.

"Kad sam čuo da je umro... Evo i sad se naježim kad se toga sjetim. Bio sam šokiran. Primio sam poziv od prijatelja koji mi je rekao - Sjediš li? Ja sam mu rekao Asime ne sjedim, reci što je bilo?' Mislim si ne može me iznenaditi toliko da moram sjediti i naposljetku što je. Kad mi je izgovorio te tri riječi Ivan je umro, noge su mi se odsjekle. Strašno, baš strašno, ne bih o tome."

U Kriensu pokazao veliko srce i privrženost navijačima

Ante Tomić prisjetio se jednog detalja koji jako puno govori o hrabrosti Ivana Turine i njegove povezanosti s navijačima, a posebno Bad Blue Boysima.

Naime, na prijateljskoj utakmici 16.07.2003. između Dinama i Partizana u švicarskom Kriensu izbili su neredi, toliki da se čak nisu ni mijenjale strane u poluvremenu da protivnički golmani ne bi iza leđa imali suparničke navijače. Došlo je do prekida, na travnjak su uletjeli navijači oba kluba i zatim je došlo do dugotrajne tučnjave BBB-a i Grobara. I tada je na scenu stupio Ivan...

"Sad mi nešto palo napamet. Dakle, ona utakmica Dinama i Partizana u Švicarskoj na kojoj je došlo do prekida i velike tučnjave, Ivan je ušao međi navijače, u epicentar sukoba i izvlačio onog našeg navijača koji je bio onesviješten. Tu je recimo pokazao ogromnu hrabrost i karakter, te privrženost navijačima Dinama, tu je pokazao kakav je bio čovjek, kako je bio hrabar. Pa, tko bi se u tom trenu, u tom kaosu uopće i usudio takvo što?! Samo Ivan Turina. Znači, nije ni trepnuo nego se prošetao i išao pomoći našem navijaču, kleknuo iznad njega u trenutku dok su oko njega trajali neredi. Tako je mogao reagirati samo Ivan."

Povezanost Boysa i navijača AIK-a

I za kraj je Ante Tomić rekao:

"I znam za tu priču povezanosti danas navijača švedskog AIK-a i Boysa. Upravo je Ivan Turina povezao Boyse i navijače AIK-a. Njegova smrt nadišla je granice normalnog jer je i on bio poseban, više od običnog čovjeka. Evo, danas su Boysi i navijači AIK-a prijatelji, a Ivan siguran sam sa smješkom sve gleda s neba i čuva nas, kao što nas je uvijek čuvao na golu".