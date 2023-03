Arijan Ademi neće igrati za Dinamo na teškom gostovanju: Mjesto koje navijačima tjera osmijeh na lice

Nakon povijesne skupštine u Dinamu je novi radni dan, a trener Ante Čačić najavio je na press konferenciji gostovanje Dinama na Šubićevcu u 25. kolu HNL- a.

"Nakon napornog tjedna imali smo dva dana odmora. Imamo problema, Ademi neće biti spreman za utakmicu, male poteškoće osjećaju Perić i Ivanušec. Vidjet ćemo nakon ovog treninga hoće li biti sposobni za utakmicu, a svi su ostali sposobni", rekao je Čačić.

Bio je primoran iskomentirati popis Zlatka Dalića: "Veseli me što se Ivanušec, koji je bio stalni član A-vrste, vratio u reprezentaciju. To govori da svaki igrač svojom zaslugom dobije što mu pripada. Svakako nas veseli što je pretpoziv dobio i Špikić. On je igrač koji je skrenuo na sebe pozornost u zadnjoj polusezoni. Igra dobro, svaki igrač koji iskoči na takav način je zadovoljstvo klubu", govori popularni "Brko".

?Teško gostovanje'

Šibenik respektira kao i svakog protivnika:

"Teško gostovanje, Šibenik je u situaciji u kojoj se bori za ostanak u ligi. To je momčad koja se izgranirala s dosta igrača, pokazuju cijelo proljeće kvalitetne igre. To je dobar i motivirani domaćin, vegetacija nije u punom jeku, pa ne očekujem bajan travnjak. Naša intencija je uvijek tražiti tri boda i predstaviti se u najboljem svijetlu. Ako će biti tako, bit ću zadovoljan" dodao je Čačić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Luka Stanzl/PIXSELL

Treba istaknuti i kako je Dinamo prošle sezone na Šubićevcu potvrdio naslov prvaka.