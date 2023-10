Atmosfera na Opus Areni je bila užasna, ali ništa bolja nije ni kad su Vatreni na Poljudu

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u susretu D skupine kvalifikacija za EURO 2024. godine u Osijeku od Turske sa 0-1 propustivši veliku priliku približiti se na korak do europske smotre u Njemačkoj. Pogodak odluke zabio je Baris Alper Yilmaz u 30. minuti.

Bila je to i premijera Vatrenih na novootvorenom stadionu u Osijeku, predivnoj Opus Areni kapaciteta 13,005 mjesta. Odmah nakon objave da će utakmica protiv Turske biti debi reprezentacije na osječkom Pampasu, znalo se da će karata biti premalo.

I onda je to postalo sasvim jasno kada se sve prodalo u samo osam minuta. More podijeljenih karata, sačuvano za one ''odabrane'', a navijačima mrvice.

Foto:

"Očekivao sam više od novog stadiona. Atmosfera mi je bila kilava. Da, reprezentaciju ne prate gorljivi navijači, ali očekivao sam više. Očekivao sam parti i dernek. Na stadionu nisu završili svi koji su htjeli", kazao je Aljoša Vojnović u emisiji na Novoj TV.

Također, brojni komentari na društvenim mrežama poklapaju se s tim mišljenjem, a jedan je bio veoma sarkastičan: "Turci nisu navikli na ovako vatrenu atmosferu, vidi se kako su podlegli pritisku."

Drugi su pak, otišli korak dalje i bili dosta brutalniji: "Kome vi karte prodajete? Bolja atmosfera je u Osječkom narodnom kazalištu'', i "Svatko jauče za sebe, kao da su na sahranu došli'', samo su neki od komentara na lošu atmosferu.

Ipak, treba biti iskren i kazati kako ništa drukčije nije niti recimo, na Poljudu, kada igraju Vatreni. Tada se nižu hvalospjevi na fenomenalnu atmosferu, koja to uopće nije. I na Opus Areni se u nekoliko navrata zdušno zapjevalo, pa je velika razlika kada to napravi 13 ili 33 tisuće navijača, ali što se ostatka utakmica tiče bilo je gotovo pa isto.

Foto:

Ne tako davno na Poljudu su gostovali Rusi i Mađari sa nekoliko stotina navijača u ''kavezu'', koji su u dobrom dijelu utakmice nadglasavali čitav poljudski stadion. Atmosfera na utakmicama reprezentacije na Poljudu jednostavno je mit.

Nije to pokuda naravno ni za koga tko dolazi na Poljud, Opus Arenu, Maksimir...to je jednostavno činjenica s kojom se svi moraju pomiriti, da frenetične i lude atmosfere kakvom smo se prije dičili - na reprezentaciji više nema.

Foto:

Kada će Savezu navijači postati važni, onda se neke stvari mogu promijeniti. Dotad, riječ će voditi oni podobni, te ''prijatelji i poznanici''.

Frenetično navijanje i luda atmosfera u posljednjih nekoliko godina na utakmici reprezentacije može se nabrojati na prste jedne ruke, od čega prednjače dvoboji na utakmicama završnice Lige nacija. Nadajmo se kako će tako, a možda i bolje, biti i na Europskom prvenstvu u Njemačkoj...