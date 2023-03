Autogol presudio El Clasico: Ni Modrić nije mogao pomoći Realu da izbjegne poraz

U prvom susretu polufinala španjolskog nogometnog Kupa kralja Barcelona je na Santiago Bernabeu pobijedila Real Madrid sa 1-0. Uzvrat je 5. travnja na Camp Nou.

Nakon što je Barcelona već osvojila španjolski Superkup, a u Primeri ima velikih sedam bodova prednosti ispred Reala, Kup Kralja je treća domaća "bojišnica" na kojoj bi Katalonci mogli biti bolji od najvećeg suparnika.

Bila je to čvrsta i tvrda, u pojedinim trenucima i nervozna utakmica bez previše pravih prilika, a susret je odlučio autogol Edera Militaoa u 26. minuti.

Još dva El Clasica do kraja sezone

Bio je to 252. natjecateljski "El Clasico", pri čemu treći ove sezone. U listopadu prošle godine Real je u prvenstvu slavio sa 3-1, no Barca je u siječanjskom finalu Superkupa uzvratila s istim rezultatom. Večeras je Barca slavila sa 1-0, a do kraja sezone još će igrati dva puta. U prvenstvu 19. ožujka, te u uzvratnom susretu Kupa 5. travnja. Oba dvoboja bit će na Camp Nou.

Domaćin je aktivnije otvorio susret i već u 12. minuti vidjeli smo prvi pogodak na utakmici, no slavlje domaćih navijača kratko je trajalo jer je strijelac Karim Benzema bio u zaleđu. Tri minute kasnije zaprijetio je Benzema, ali je njegov udarac blokiran.

Barca je povela u 26. minuti praktički iz prve prave prilike na utakmici. Gosti su "ukrali" loptu Camavingi, Torres je uposlio Kessiea koji je ušao u kazneni prostor i pucao, Courtois je obranio, ali je lopta pogodila Edera Militaoa i Nachu kroz noge ušla u gol. Suci su označili zaleđe, ali je VAR pokazao kako je pogodak regularan.

Modrić zamijenjen

Do kraja poluvremena Real je pokušavao, ali nije uspio ozbiljnije ugroziti katalonska vrata.

Prvo uzbuđenje u nastavku vidjeli smo u 49. minuti kada je Vinicius Junior pucao, ali je njegov udarac bio blokiran. Tri minute kasnije zaprijetio je Camavinga, ali je lopta završila daleko iznad gola. U 65. minuti Daniel Carvajal je uputio opasan ubačaj pred Barcelonina vrata, ali je Marc-Andre ter Stegen bio spreman. Real je dominirao i pritiskao, ali bez konkretne završnice.

Katalonci su prvi put u nastavku zaprijetili u 72. minuti, Franck Kessie je bio u dobroj poziciji, ali je pogodio suigrača. Novo uzbuđenje vidjeli smo u 79. minuti, no Modrićev šut je obrambeni igrač blokirao klizećim startom. Posljednju priliku imao je Real, u 90. minuti je pucao Rodrygo, ali pored gola.

Modrić je igrao do 84. minute kada je umjesto njega u igru ušao Alvaro Rodriguez.

Do sada su Real i Barca 12 puta međusobno igrali u polufinalu nacionalnog Kupa. Možda i "najluđe" polufinale u povijesti "Copa del Rey" odrigrano je 1916. godine kada su Real Madrid i Barcelona odigrali čak četiri utakmice kako bi se doznao finalist.

Osasuna porazila Athletic

U prvom susretu Barca je pobijedila sa 2-1, no Real je uzvratio trijumfom 4-1. Po tadašnjim pravilima nije se gledala razlika pogodaka, a kako je svaka momčad imala po jednu pobjedu, igrao se treći susret. Bila je to fantastična utakmica koja je nakon produžetaka završila 6-6, a "Kraljevski klub" je izjednačio u 119. minuti golom Santiaga Bernabeua.

Kako nije bilo pobjednika, igrao se i četvrti susret u kojem je Real slavio sa 4-2 nakon produžetaka. Zanimljivo, "Kraljevski klub" je u finalu izgubio od Athletic Bilbaoa sa 0-4.

U drugom polufinalnom paru Osasuna je u srijedu na domaćem terenu svladala Athletic Bilbao s minimalnih 1-0.

Jedini pogodak postigao je 21-godišnji marokanski napadač Ezzalzouli koji je početkom drugog poluvremena, u 47. minuti, svladao Agirrezabalu.

Hrvatski napadač Ante Budimir počeo je utakmicu za Osasunu te je igrao do 71. minute.

Uzvratna utakmica u Bilbau, na San Mames stadionu, igra se 4. travnja.