Bad Blue Boysi se oglasili: 'Barišić je pogazio svoju riječ'

Prošlog tjedna na dan kada je momčad otputovala u Prag na uzvratnu utakmicu playoffa Europske lige protiv Sparte nastavile su se borbe za prijestolje u Maksimiru.

Predsjednik kluba Mirko Barišić poručio je kako na idućoj sjednici Skupštine neće biti usvojen novi Statut, na kojem se radilo pet mjeseci.

Isto dana oglasili su se i Bad Blue Boysi koji su poručili kako će opširnije o tome oglasiti uskoro, a danas je došao taj dan.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Kada smo, preko sedmorice povjerenika, pristali sudjelovati na Skupštini (ne)održanoj u ožujku, učinili smo to zbog obećanja da će klub u narednih nekoliko mjeseci biti privremeno povjeren prijelaznoj Upravi do donošenja novog Statuta i kasnijeg izbora nove Uprave. U našem svijetu, kada se da riječ, to vrijedi više od bilo kojeg potpisa i izjave u medijima.

Gospodin Barišić je pogazio svoju riječ prošlog tjedna kada je članovima radne skupine za donošenje Statuta priopćio da se o dokumentu koji je ona izradila i njemu predala prije dva mjeseca neće glasati na sljedećoj Skupštini krajem ovog mjeseca. Također, gospodin Barišić je bez ikakvog objašnjenja odgodio ranije dogovoreni termin Skupštine još u srpnju zbog čega je došlo do upravljačke krize koja je, vjerujemo, svima očita.

Podsjećamo gospodina Barišića i ovim putem da je članove radne skupine sa zadatkom da izradi novi klupski Statut birao on sam i da je finalna verzija prijedloga Statuta jednoglasno podržana od svih osam članova te skupine.

Također podsjećamo gospodina Barišića da i danas obnaša svoju funkciju zaslugom gotovo sedam tisuća članova koji su učlanjeni putem povjerenika Bad Blue Boysa da bi ih on i neki njegovi suradnici danas nazivali epitetima koje ovdje nećemo navoditi.

Sjever je u proteklih pola godine mirno slušao i gledao kako pojedinci iz kluba puštaju informacije preko svojih novinara i kako se stvaraju lažne konstrukcije. Nismo niti jednom riječju sudjelovali u tim igrama jer mi kada imamo što za reći, kažemo to gdje treba i kako treba. Pa tako, za početak ovim putem, ponovno pozivamo gospodina Barišića, kao i sve članove tzv. 'savjetničkog tijela', da postupe razumno i preispitaju odluku o povlačenju prijedloga novog Statuta s dnevnog reda na sljedećoj Skupštini i da prestane poigravanje s klubom u ime kalkulacija i spletki.

Nemojte nas tjerati da otvaramo ovu temu više nego što želimo.

Sutra ćemo na ovom kanalu objaviti cjeloviti prijedlog novog Statuta na uvid svima u klubu kao i svim članovima Skupštine i kluba.

BAD BLUE BOYS"

