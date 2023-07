Bara o poslu svih poslova: 'On će sigurno obilježiti jednu eru'

Ljetni prijelazni rok u punom je jeku. Mercato je u fokusu nogometnog svijeta i iz dana u dan, iz sata u sat pratimo šuškanja, nagađanja, kao i same transfere, osluškujemo što se priča u nogometnim krugovima, filtriramo i objavljujemo informacije koje kruže u medijskoj orbiti…

Jak menadžerski CV

Što se tiče najzvučnijih hrvatskih igračkih transfera, Mateo Kovačić prešao je i Chelseaja u Man City, a očekuje se kako će Kovinim stopama i Joško Gvardiol, samo iz RB Leipzig.

Mislav Oršić je iz Southamptona prešao u Trabzonspor Nenada Bjelice, a s istim klubom povezuje se i Bruno Petković, iako je njegova želja jedna od Liga petice.

Lovro Majer dobio je ponude Wolfsburga i Bayer Leverkusena, tvrdi insajder Fabrizio Romano. Za komentar Mercato događanja zamolili smo poznatog hrvatskog nogometnog menadžera Andyja Baru.

Bara se proslavio još kao menadžer Jorge Sammira Cruza Camposa, Brazilskog Hrvata koji je imao zapaženu karijeru u zagrebačkom Dinamu.

Na veliku scenu stupio je 2014. godine kada je Dani Olmo odlučio doći u Dinamo iz Barcelone i to uz njegovo posredovanje.

Pod kontrolom njegove agencije su između ostalih i poznati nogometaš poput Alvara Morate koji navodno želi u Milan, a koji je dobio mogućnost igranja za Romu, pa koliko god se htio vratiti u talijanski nogomet.

Inače, Bara u pravilu ne izdvaja svoj najbolje odrađeni posao u karijeri, jer je radio puno poslova i transfera i svaki mu je drag. Iz razloga što je u njega uložio ono što zna i u tom trenutku može.

"Što se tiče Matea Kovačića, on je dokazan igrač koji igra na svjetskom nivou, osvajao je Lige prvaka. Igrao je u Interu, Real Madridu, u Chelseaju. To je fenomenalno i za Matea jer mu je dokaz velike karijere. Svi njegovi treneri su bili veliki, ali da ga želi jedan Guardiola… Mateo će se odlično uklopiti, odigrati veliki broj utakmica. Možda neće odigrati onoliko koliko bi igrao u nekom drugom klubu, jer City je ekstremno jak i za napad na sve svjetske titule mora imati veliki fond dobrih igrača. To je dobro i za hrvatsku reprezentaciju i ovom mu prilikom čestitam", rekao nam je Andy Bara.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell Luka Stanzl/Pixsell

O pisanjima oko Joška Gvardiola govori:

"O tome ne znam previše, znam ono što pročitam, to mogu komentirati. Fenomenalan talent, fenomenalni mladi igrač… Čim te Guardiola želi, znači da nešto vrijediš u nogometu, tj da si u samom vrhu na svojoj poziciji. Vjerujem da će on ostvariti transfer koji toliko želi najviše za dobrobit sebe, ali i RB Leipzig i Dinama."

Gvardiol može postati jedan od najskupljih ikad

Andy Bara potvrđuje za Joška Gvardiola kako može postati jedan od najskupljih stopera ikad…

"Može da… Njegov menadžer je Mario Šišić koji je tog dečka vidio prije svih, sa 13- 14 godina. Tu sam se uključio kasnije u transferu između Dinama i RB Leipzig. Što se tiče drugih stvari, evo iskreno, Šišić je menadžer koji je zadužen za njegovu karijeru i to su ljudi koji znaju ono rade."

Kakve su posljednje informacije o Lovri Majeru, reprezentativcu kojeg on zastupa?

"Njega želi puno momčadi, on je tražen igrač. Lijeva noga, takvih nema puno znalaca. Pritom trči veliku kilometražu po utakmici. Nema takvih igrača koji posjeduju te mogućnosti u Europi. Fenomenalno se prilagodio na francusku ligu došavši iz HNL-a. Za njega neće biti nikakvih problema. Lovro je pametan dečko i vidjet ćemo što je najbolje za njegov daljnji razvoj… U Rennesu mu je dobro, igraju europsku ligu, ali evo… U ovom momentu ima puno upita. Ne znam, rano je".

'Majer je nasljednik Modrićeve desetke'

L'Equipe je nedavno pisao kako su interes pokazali Wolfsburg i Bayer Leverkusen?

"Pričao sam s puno klubova, da im sad ne navodim imenima, koji su mene zvali vezano za Lovru, ali ponavljam - nigdje ne žurimo, mlad je igrač - 1998. godište - isto kao i Olmo. Vidjet ćemo u dogovoru s njegovim klubom, ukoliko dođe ponuda koja zadovoljava sve, onda će sigurno doći do posla. Ne mogu potvrditi, ali ne mogu ni negirati. To je tako u tom poslu. Lagao bi kad bi vam kazao da je gotovo, ali lagao bi kad bi rekao da nije. Jer, to se stvarno mijenja iz dana u dan."

Foto: Profimedia Profimedia

Majer je mogući nasljednik Modrićeve desetke u reprezentaciji…

"Je… Meni je malo nezgodno o tome pričati jer što god kažem reći će on mu je menadžer. Njega i jedino vidim kao pravog, koliko je god to nemoguće, jer to je teško, ali Lovro Majer je jedini koji ima tu mogućnost da naslijedi igrača kao što je Luka Modrić na toj poziciji. To je njegova prirodna pozicija, ljevak je, puno je naučio od Luke i dečki, tako da u budućnosti sigurno će biti jedan od stožernih igrača reprezentacije?

O pisanjima za Moratu, kojeg Barina agencija zastupa, govori:

'Morata ima dosta ponuda'

"Morata ima dosta ponuda. Imali smo veliku ponudu iz Saudijske Arabije, ali vidjet ćemo. Ima još godinu dana ugovor s Atletico Madridom. Što god da vam kažem, bilo bi nagađanje. Priča se puno, zovu, ali on je igrač koji je svjetska klasa - španjolski reprezentativac. Za njega ne manjka interes. Uvijek ga je bilo i uvijek će ga i biti. Vidjet ćemo što će se događati u idućih sedam do deset dana".

O Petkovićevom statusu i Bjeličinom potezu dovođenja Mislava Oršića, kojem je već jednom ranije probudio karijeru, Andy Bara nam priča:

"Bjelica najbolje poznaje Oršića i on je od njega izvukao najbolje igre i partije koje je Mislav pružio. Sigurno će on s njim napraviti dobar posao. Bjelica će pomoći Oršiću u nastavku njegove karijere, jer njima dvojici na planu trener - nogometaš stvarno ide. Mislav nije imao sreće i prilika u Engleskoj u Southamptonu, pa se nadam da će sad imati. Petkovića osobno više vidim u talijanskoj, njemačkoj ligi… On je fenomenalno kvalitetan igrač. Možda u ovom trenutku za Petkovića Turska nije najbolji izbor. Ako bi otišao, primjerice, u Trabzonspor, tamo bi igrao, bio bi standardan, ali moje je mišljenje da je Petković za jednu od Liga petice. Jača je puno turska liga od HNL-a, ali smatram da može više od toga".

Livaković, Brunin suigrač u Dinamu, reprezentativna jedinica, također je tražena roba ovog ljeta na tržištu…

"Nema, Livaković je najbolji hrvatski golman u proteklom vremenu i to je on dokazao. Sigurna jedinica reprezentacije, dečko koji je u bilo kojem trenutku u posljednje dvije godine bio među sedam - osam - deset najboljih golmana u Europi. Zaslužuje otići u jednu jaku europsku ligu. Pitanje je trenutka gdje će se odlučiti otisnuti, za što će se odlućiti. Siguran sam da će on imati ponude i opcije. Pokazao je to na najvišem nivou. Jednostavno, više od toga on kao golman nije ni mogao".

Dinamo i Hajduk, kako oni rade u prijelaznom roku? Bijeli su nešto aktivniji, ali Dinamu ne odlaze ključni igrači! Još uvijek su u klubu. Prema informacijama koje su se pojavile posljednjih dana, moguće da svi ključni igrači, između ostalih i Petković i Livaković, kao i Luka Ivanušec, ostanu u Dinamu dok ne prođu kvalifikacije za Ligu prvaka. No, to je sve u sferi špekulacija…

"Ova naredna sezona će biti vrlo interesantna za navijače. Mislim da će Hajduk puno žešće napasti. Ove sezone imat će čak najbolju moguću priliku ukrasti Dinamu naslov prvaka države. Da ne spominjem Rijeku ili Osijek koji su dio velike četvorke, ali Dinamo i Hajduk ipak su dva kluba koja su tu najrealnija da to naprave. Dinamu ove godine neće biti lako kao proteklih godina, što je dobro i za Hrvatsku, čitavu javnost, za nogomet, za sve koji prate i gledaju. Dobro je i za mene kao menadžera. Volim da su derbiji ozbiljni, da se nešto događa, da je sve u bod-dva, nego da bude po 15 bodova razlike. Po onom što vidim, ova uprava Hajduka dobro radi, donosi dobre odluke, dovodi dobre igrače i ako se pojačaju još s dva-tri igrača, bit će vrlo zanimljivo vidjeti kako će se to završiti. Ne bi mi bilo strano i neobično da osvoje naslov prvaka Hrvatske u narednoj sezoni."

O Dinamovu (ne)radu ovog prijelaznog roka Bara nam govori kako se u ovom kontekstu treba jasno znati što to značu nerad?

'Dinamo se nema potrebe nagomilavati'

"Nerad zato što se ne čita u medijima da dovode, ali Dinamo ima toliki roster kvalitetnih igrača, da se nemaju potrebe nagomilavati s igračima. Dinamo s dva poteza u posljednji čas rješava sve. Jer, sve će ovisiti o prodaji. Naravno, ako se proda Ivanušec, ako se proda Šutalo, ako se proda Livaković, ako se prodaju ključni igrači, a ne bi doveli nikog, onda bi to bio nerad. No, Dinamo još uvijek ima sve te igrače, tu je i Perić još, tu je i Ljubičić. Dinamo ima kostur vrlo snažne momčadi, najjače u državi. Momčad koja će se boriti za Ligu prvaka. Ako dođe do prodaje, nedostajat će im, ali ako ne dođe do prodaje, nema tu previše posla - korekcija - koje se trebaju napraviti. Samo javnost čita otišao ovaj, otišao Tolić, je, ali Dinamo je iznimno jaka momčad s puno reprezentativaca i jakih igrača".

Nakon aktualnosti, razgovor nas je odveo i prema Barinoj karijeri. Na što i kako sad gleda, kako mu teče karijera, je li Andy Bara zadovoljan ili može bolje?

"Jesam, naravno da sam zadovoljan. Pogotovo od kud dolazim i gdje sam rođen, nisu to baš područja gdje se rađaju najveći menadžeri. Da je Luka Modrić rođen Brazilu bio bi to puta veći nego što je. Hrvatska je takva kakva je, mi smo takvi kakvi jesmo, tu smo gdje jesmo. Naravno da sam zadovoljan jer opet se boriti s velikim svjetskim korporacijama koje iza sebe imaju fondove i banke, a da se ja sa svojom agencijom nalazim uvijek među najboljima na svijetu je veliki uspjeh i potvrda našeg tržišta kao tržišta."

Sjećate li se onog s početka teksta da Bara u pravilu ne ističe svoj najbolje odrađeni posao u karijeri, jer je radio puno poslova i transfera i svaki mu je drag? Čini se da se posebno ponosi jednim, nedavnim…

"Prepoznat dijete u Senegalu, dovest ga u Kustošiju, nakon toga ga prodat u seniore Barcelone to je možda posao koji… Gledajte, prodat Olma koji je španjolski reprezentativac i europski prvaku RB Leipzig je veliki posao, ali prodat dečka u seniore Barcelone iz Kustošije za takve bonuse… Vjerojatno ne znate, ali kad bi 18-godišnji Mikayil Faye, igrač kojeg zastupam, kad bio on u idućih tri sezone postao prvotimac Barcelone, to su toliki bonusi da bi on bio jedan od najvećih transfera hrvatskog nogometa u povijesti, u rangu Olma, Gvardiola… Toliki su bonusi stavljeni na njega".

Čudovište iz Kustošije

"Čudovište" iz Kustošije, kako su Mikayila Fayea prozvali mediji, ima 400 milijuna eura otkupnu klauzulu, a Kustošija je time u opasnoj igri, povijesnoj…

Foto: profimedia profimedia

"Ukoliko to ne bude tako, on je prodan za jednu vrlo korektnu i dobru cijenu za hrvatski nogomet. Ali, kažem i ponavljam - iz Kustošije. To je možda posao koji je… Kažem, sve je bilo bombastično, ili Olmo i sve to, ali Kustošija se borila za opstanak u drugoj ligi, ispali su u treću, a Faye direktno priča sa Xavijem da ide direktno u prvu ekipu Barcelone. To je moj možda najmagičniji posao koji sam napravio. U njemu je bilo ključno sljedeće - da bi ljudi uopće došli gledati jednog igrača druge hrvatske lige, pogotovo jedan klub kao što je Barcelona, oni moraju imati iznimno povjerenje, vjerovat u ono što vi pričate."

Bara nadalje otkriva:

"Rekao sam im, ako ga vi ne dođete uzeti sad, ja ću njega prodati u X klub, u Dortmund, u Chelsea, ne znam gdje, a on će vas koštati 50 puta više. Dođite ga pogledati. Kad sam im rekao da ga dođu pogledati, imao sam apsolutno povjerenje sebe i svojih ljudi koji rade skauting. Naravno, kad su došli iz Barcelone, vidjeli su sve. To je trajalo tri-četiri mjeseca. Uključio se potom Chelsea, uključili su se veliki klubovi. Mogli smo birati gdje ćemo, ali smo se odlučili za Barcelonu zato što je Barcelona ove godine imala najviše mladih igrača u prvih 11, odmah su ga priključili seniorima. Ima fenomenalnu šansu ići s njima u SAD na pripreme, gdje će odigrati utakmice protiv Real Madrida, Milana, Arsenala, u susretima u kojima će sigurno dobiti minutažu."

Nije tu stao…

"Nogomet je čudna stvar, ali kad u klubu imate za trenera čovjeka kojeg ne zanima od kud je tko došao, nego kakve kvalitete ima, kako igra, onda je sve podložno za uspjeh, ima potencijala. Vidjet ćemo, i mene zanima što će se dogoditi. Ukoliko bude sjajan ostat će u seniorima, borit će se, ali ukoliko ne bude, možda će ga dati na posudbu ili će ostati u drugoj momčadi. On je potpisao ugovor na pet godina s Barcelonom, ima klauzulu od 400 milijuna eura što je dokaz da na njega ozbiljno računaju. Odmah su ga odveli na pripreme što je vrlo teško. Oni načelno ne uzimaju bilo koga tko je tako mlad, tko ima 18 godina i nije iz njihove škole nogometa i odmah je među seniorima. Dugo su ga pratili. On je po meni nogometaš koji, evo, ne bih se htio zaletiti, ali vidjet ćete sve. Mikayil Faye je igrač koji će sigurno obilježiti jednu eru nogometa, ako bude zdrav."

I za kraj, Andy Bara je ispričao detalje i o posredništvu oko Olma…

'Najbitnije je imati kvalitetu u igraču'

"Najbitnije je imati kvalitetu u igraču. Naravno, kontakte koje imam i prijašnje kvalitetne igrače koje sam imao. Ako sam vam već prodao nekoliko igrača, onda sam pouzdan. Evo recimo, za Mikayil Fayea sam zvao i Lille i Dortmund. Obavijestio sam ih i naravno otišao je u Barcelonu. Ja da dovedem iduće dijete i ponovno da nazovem te iste klubove, oni će još brže doći da ga gledaju. Nisam im pričao priču. Olmo je došao iz Barcelone u Dinamo, iz Dinama u Leipzig, sad smo imali fenomenalne ponude. Postao je europski prvak, osvojio je Ligu nacija sa Španjolskom."

"Osvojio je Kup Njemačke, izabran je za najboljeg veznog ispred Kaija Havertza i Judea Bellinghama. Jako su Olma htjeli, a Olmo je poznat po karakteru i svemu, da je bio uvijek specifičan. Njegove su odluke uuvijek bile drugačije. On je odlučio još godinu dana ostat u Leipzigu i dat sve od sebe da proba osvojiti naslov prvaka Njemačke, a nakon toga vjerovatno što god da bude, imat ćemo klub. Dosta je onih koji ga žele, koji su ga htjeli, ali evo, odlučili smo ostati još godinu dana. "