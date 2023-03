Barišić nakon kaotične sjednice: 'Mamiću nema mjesta u Dinamu'

Rat U Dinamu se nastavlja. Na današnjoj kaotičnoj skupštini, koja je po mnogo čemu trebala i bila je povijesna, skupštinari okupljeni oko Zdravka Mamića i njegovih ljudi na čelu s Damirom Zorićem su nakon gotovo dva sata natezanja napustili skupštinu i tako joj srušili kvorum.

Do daljnjega, odnosno do nove skupštine Dinamom će vladati predsjednik kluba Mirko Barišić i uprava kluba u kojoj su trenutačno Vlatka Peras i Dario Šimić te Amra Peternel koja je na bolovanju, ali koja iz nje izlazi. Iako nije definitivno poražena, Mamićeva struja doživjela je težak udarac od kojeg se neće moći oporaviti.



Predsjednik Barišić je stao pred mikrofone:

''Razočaran sam jer smo takvo društvo. Je li mi odgovara ova situacija? Ne, ali klub ide dalje. Za godinu dana znam da će situacija biti drugačija. Obogatili smo skupštinu s osam novih članova, navijača Dinama. To znači demokratizacija Dinama. Ovo je budućnost Dinama, a ne ovaj cirkus koji smo imali. Moramo imati novi statut, Zorić? Nemam pojma što on hoće, ali on je passe. Mamić? Nismo ga spominjali i za njega nema mjesta u Dinamu. To je jasno svima. Čak se i ova druga strana distancira od njega.