Bayern na vrhu, dvoboj momčadi hrvatskih napadača završio bez pobjednika

Nogometaši Bayerna pred svojim su navijačima svladali Heidenheim s 4-2 u dvoboju 11. kola njemačke Bundeslige i time su privremeno došli na čelo ljestvice.

Bavarci imaju 29 bodova, jedan više od Bayera, ali momčad iz Leverkusena tek treba odigrati svoju utakmicu 11. kola, u kojem će u nedjelju ugostiti Union Berlin.

Bayern je na poluvremenu vodio protiv Heidenheima 2-0, a oba pogotka postigao je Harry Kane (14, 44) uz asistencije Leroya Sanea. Iako se nije činilo da će se to dogoditi, gosti su s dva brza pogotka Tima Kleindiensta (67) i Jan-Niklasa Bestea (70) uspjeli izjednačiti na 2-2. No, Bavarci su odgovorili s dva pogotka do kraja dvoboja za konačnih 4-2, a strijelci su bili Raphael Guerreiro (72) i Maxim Choupo-Moting (85).

Stuttgart je pred svojim navijačima svladao Borussiju Dortmund s 2-1 i tako se izdvojio na trećem mjestu s 24 boda, dok su gosti ostali na 21 bodu. Chris Fuhrich je u 11. minuti propustio realizirati kazneni udarac za vodstvo Stuttgarta, što su gosti iskoristili za vodeći pogodak u 36. minuti, a strijelac je bio Niclas Fullkrug.

Domaći su do poluvremena uspjeli izjednačiti preko Deniza Undava (42), a osmu pobjedu Stuttgartu donio je Serhou Guirassy precizno izvedenim kaznenim udarcem u 83. minuti.

Augsburg i Hoffenheim su podijelili po bod za dvoboj koji je završio 1-1. Gosti su poveli u 23. minuti golom Wouta Weghorsta, a kapetan Augsburga Ermedin Demirović je izjednačio u 53. minuti.

Andrej Kramarić je u gostujućoj momčadi igrao od 70. minute, dok je Dion Drena Beljo ubilježio nastup za Augsburg ušavši u sučevom dodatku na kraju utakmice.

Darmstadt i Mainz su odigrali utakmicu bez pogodaka, a kod domaćina je Bartol Franjić odigrao cijelu utakmicu.

