Beljo: 'Iznenadio sam se kakvi su ostali dečki'; Šutalo: 'Koga nema, bez njega se može'

Hrvatska u srijedu kreće u borbu za novi trofej, a prva na tom putu im stoji reprezentacija Nizozemske s kojom će odmjeriti snage u polufinalu Lige nacija u Rotterdamu.

Marko Livaja napustio je pripreme nakon sukoba s navijačem na otvorenom treningu na Rujevici, a Joško Gvardiol nije uspio zaliječiti ozljedu s kojom je došao te izbornik Zlatko Dalić neće moći računati na njih. Umjesto ozlijeđenog Gvardiola na popis je 'upao' Dion Drena Beljo, a upravo su on i Josip Šutalo danas bili na druženju s novinarima.

Ovo je velika prilika za Belju. Dojmovi?

"Veliko natjecanje, naravno da je čast i zadovoljstvo. Sigurno da mi je drago i da ću dati sve od sebe za reprezentaciju. Jošku želim brz oporavak, ali sve je to sastavni dio nogometa", rekao je Dion Drena Beljo u uvodu pa nastavio:

"Bio je tjedan iz snova trenirati s takvim igračima koji su osvajali takve trofeje i igrali na tolikoj razini. Bila mi je čast i zadovoljstvo. Trener, stožer svi su me odlično prihvatili. Iznenadio sam se koliko su to jednostavni ljudi i nema da je netko iznad ostalih. Svi smo na istoj razini. Svi od starijih igrača su me odlično prihvatili".

Nakon Lige nacija putujete u Rumunjsku na Euro U-21.

"Takav je plan. Treća godina zaredom da neću imati pretjerano odmora, ali to je tako u sportu. Drago mi je da je tako".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šutalo je ostao bez partnera u zadnjoj liniji. Tko će igrati uz vas, Erlić ili Vida?

"Žao mi je i Gvardiolu želim brz oporavak. Mi moramo nastaviti dalje, tako je kako je. Koncentrirati se na Nizozemsku, a tko će igrati će odlučiti izbornik. Tko god od nas trojice bude igrao, imamo kvalitetu i možemo odraditi utakmicu na visokoj razini", rekao je Josip Šutalo.

Zajedno s Erlićem ste igrali u gostima protiv Francuske i Danske. Obje utakmice ste vrhunski odradili.

"Sigurno će faliti Gvardiol, znamo koliku kvalitetu ima i van i unutar terena. Ali koga nema, bez njega se može. Erla i ja smo odradili te dvije utakmice na visokoj razini i mislim da nećemo imati problema. Igrali smo samo te dvije utakmice, ali bilo je super, dobro smo se popunjavali i razumjeli".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Govori se o interesu inozemnih klubova, o Arsenalu. Kako vi gledate na mogući odlazak iz Dinama?

"Ne čitam te stvari, ali dođu do mene. Ne obazirem se, kad dođe vrijeme za to odlučit ćemo i klub i ja".

Ozljeda Gvardiola bila je šok ostalim igračima. Koliko to psihološki može utjecati na izvedbu?

"Ne znam što da kažem, svjesni smo svega, ali tako je u nogometu. Moramo nastaviti i fokusirati se na Nizozemsku. Nemamo vremena za žaljenje. Naravno da mi je žao, ali nemamo puno vremena", dodao je Šutalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kakva su očekivanja za Nizozemsku? Gdje su naše dobre strane ili nedostaci?

"Igraju nogomet iz zadnje linije, skloni su greškama. I trebamo doći u njihovu zadnju trećinu, da smo bliže golu. Imamo igračke kvalitete i igrače koji to mogu raditi na terenu. Možemo jako biti opasni iz kontri i polukontri. U neki dijelovima igre možemo zaprijetiti - Beljo je analizirao susret s Nizozemcima".

Impresija prvog dijela sezone? Kako je u Augsburgu?

"Na zimu sam napravio potez odlaska u Bundesligu. Drago mi je da sam napravio iskorak u karijeri i trebalo mi je vrijeme za prilagodbu. Nije mi bilo lako doći ih HNL-a u drugu ligu i državu. Što je vrijeme više odmicalo, bio sam bolji i bolji i pred kraj sam dosta pomogao ekipi za ostanak. Nadam se da će iduća sezona biti još bolja".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li istina da do 15. godine niste trenirali zimi u Cibaliji?

"Istina je. Zimi se teren zaledi i znalo se dogoditi da treniram samo vikendom u dvorani".

A je li istina da ste za 17. rođendan dobili potpisani Modrićev dres i da niste rekli Luki da ga imate?

"Da, istina je, hahaha. Rekao sam negdje u vijestima da sam dobio potpisan dres s utakmice protiv Atletico Madrida".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Bundesligi ste igrali protiv Bayerna i protiv De Ligta? Kako je to bilo?

"Igrali smo protiv Bayerna na Allianz Areni i nismo se baš proveli. Cijela ekipa je stvarno premoćna i nismo imali puno šansi. Ali sigurno da je kvalitetan stoper i nije slučajno da je na razini gdje je. I neće biti lako ", zaključio je Beljo.