'BiH je dotaknula dno u nogometu, Srbija se digla pod Piksijem, a Hrvatska je sam europski vrh'

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra na Maksimiru od 20.45 igra posljednju utakmicu kvalifikacija za odlazak na Euro u skupini D i sudbinu plasmana u Njemačku drži u svojim rukama. U slučaju pobjede nad žilavom Armemijom, Vatreni bi izborili izravno plasman na kontinentalnu smotru. U slučaju poraza, Hrvatsku čeka baraž koji su osigurali srebrom u Ligi nacija, naravno ako Wales dobije Tursku...

Slovaci su jučer, u posljednjem kolu skupine B, u Zenici pobijedili Bosnu i Hercegovinu sa 2-1. Bila je to sedma slovačka pobjeda i sedmi BiH poraz.

Srbi na Euru

Remijem protiv Bugarske 2:2 u Leskovcu, Srbija je s Draganom Piksijem Stojkovićem na klupi izborila svoj drugi uzastopni plasman na veliko natjecanje. Orlovi su izborili nakon duge 24 godine čekanja. Za komentar kvalifikacija za Euro portal Net.hr zamolio je poznatog nogometnog trenera - Vahida Halilhodžića. Naravno, počeli su s njegovom Bosnom i Hercegovinom...

'Pod hitno se mora nešto napraviti s nogometom u Bosni i Hercegovini'

"Nisam bio u mogućnosti gledati utakmicu BiH i Slovačke, ali sukus svega je jasan - novi poraz. Situacija u bosanskohercegovačkom nogometu je dno dna. Pod hitno se mora nešto napraviti s nogometom u Bosni i Hercegovini, s nacionalnim nogometnim savezom koji (ne)vodi sve to. Tu se mora napraviti jedna opširna analiza svega toga - zbog čega je došlo do takvih katastrofalnih rezultata. Pa, jeste li vi svjesni da nama u nogometu lekciju očitava jedan Luksemburg?! To je jedna zabrinjavajuća situacija, ljudi su ogorčeni na sve to, ali ne želim nadolijevati ulje na vatru", govori Vaha i dodaje:

Vaha nam je rekao kako se on ipak neće prihvatiti posla u Savezu BiH kao izbornik...

'Očito ljudi u Savezu BiH imaju neka druga razmišljanja'

"Rekao sam im da im mogu pomoći, imam iskustva vođenja reprezentacija. Mogu im pomoći oko toga kako se radi dobar posao s reprezentacijom, organizacijski, stručno, kako se vodi reprezentacija s izborničke pozicije. Tu sam dobar stručnjak, međutim ljudi u BiH nogometnom Savezu imaju neka druga razmišljanja. Ne bi više htio o tome pričati".

Srbija je na Euru nakon 24 godina posta na Euru...

'Svi su bolji u ovom trenutku od moje Bosne i Hercegovine'

"Srpska nogometna reprezentacija, u svakom slučaju, izgleda bolje nego ona Bosne i Hercegovine... Ali, to i nije tako teško... Svi su bolji u ovom trenutku od moje Bosne i Hercegovine - i Slovenija i Makedonija, o Hrvatskoj neću ni pričati... Sve te reprezentacije su bolje moje BiH. Takva je stvarnost s reprezentativnim nogometom Bosne i Hercegovine. Srbija ima izvanrednu momčad, izvanredne pojedince. Manje ih poznajem nego Hrvatsku gdje stoluje to zajedništvo, odanost zemlji i privrženost reprezentaciji. Što se dogodilo u srpskoj nogometnoj reprezentaciji da se tako digla ne znam, ali dolaskom Dragana Stojkovića Piksija, situacija s reprezentacijom Srbije u nogometu ide nabolje. Plasirali su se na SP, sad su na Euru, to je sigurno za njih i njega korak naprijed. Vjerojatno će doći do poboljšanja situacije u reprezentaciji Srbije, plasman na EP dat će im novi elan za još bolje rezultate", navodi Vahid.

Hrvatska je prošle subote pobijedila Latviju na gostovanju u Rigi rezultatom 0:2 i tako došla do drugog mjesta kvalifikacijske skupine za Europsko prvenstvo. Ranije u subotu, Wales je odigrao neriješeno protiv Armenije (1:1) čime su izgubili mogućnost da isključivo vlastitim rezultatima utječu na plasman.

Vatrenima je zadaća na Maksimiru pobijediti Armeniju, zadnjeplasiranu momčad skupine D, te tako osigurati izravan plasman na Euro. Velšani su najavili da će svim silama napasti Tursku, ali mogu se tek nadati da će Armenci nekako uzeti tri boda.

"Rutinska pobjeda Hrvatske u Rigi. U početku su malo pritisnuli, postigli dva gola i onda završili posao. Hrvatska potvrđuje podatak - činjenicu da je već godinama u vrhu europskog nogometa. Malo je i Hrvatska u kvalifikacijama imala poteškoća, imala je poteškoća i na SP-u u nekim susretima, ali i sreće pritom. Kako bilo, hrvatska nogometna reprezentacija ima dobar kontinuitet, dobru kvalitetu, dobru priliku da izravno izbori Euro. Vjerojatno će iskoristiti tu priliku i to je još jedna potvrda kvalitete. Hrvatski nogomet je u vrhu europskog nogometa", zaključio je Vahid Hlailhodžić.