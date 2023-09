Bilić deklasirao momčad punu zvijezda, Ronaldo dočekao 850. gol u karijeri

Slaven Bilić je s Al Fatehom u petom kolu prvenstva Saudijske Arabije na domaćem terenu s visokih 5-1 deklasirao favorizirani Al Ahli.

Dva gola postigao je Marokanac Mourad Batna, a po jedan su dodali Firas Al-Buraikan, Lucas Zelarayan i Sofiane Bendebka. Zanimljivo gosti su prvi poveli, i to autogolom Al Hassana u 6. minuti

Za Al Ahli su među ostalima igrali Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Franck Kessié, Edouard Mendy.

Bilićeva momčad je sedma s osam bodova, dok je Al Ahli četvrti s 12 bodova.

Marcelo Brozović igrao je do 82. minute u pobjedi Al Nassra 5-1 na gostovanju kod Al Hazema. Bila je to utakmica u kojoj je Cristiano Ronaldo zabio 850. gol karijere i to u 68. minuti za 4-1. Još su za Al Nassr pogađali Ghareeb, Al Khaibari, Otavio i Mane, dok je strijelac za domaćine bio Badamosi.

Al Nassr je tako upisao treću uzastopnu pobjedu te su šesti s devet bodova, dok je Al Hazem posljednji s dva boda.

