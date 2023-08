Bišćan odlučan: 'Čeka nas pakao, ali idemo se baciti na glavu i pobijediti'

Dinamo sutra gostuje kod AEK-a u sklopu uzvratne utakmice trećeg pretkola Lige prvaka. Plavi u Atenu putuju s jednim golom zaostatka (poraz od 1-2) i potrebna im je bilo kakva pobjeda na OPAP Areni kako bi izborili produžetke ili prolaz nakon 90 minuta. Prije posljednjeg treninga na ''Hitrecu'', pred novinare je izašao trener Igor Bišćan.

''Sve je jasno, čeka nas jako težak zadatak, moramo pobijediti utakmicu. Želimo pobijediti, ali svjesni smo da će to biti veliki izazov, idemo se baciti na glavu i dati maksimalno što imamo u ovom trenutku, a nadam se da će to biti dovoljno za pobjedu'', za početak je rekao strateg Plavih.

Na pitanje o atmosferi i iskustvu igranja protiv AEK-a, rekao je: ''Igrao sam na drugačijem stadionu, ali dobro znamo što je stadion ovog tipa, bit će pakleno i ekstra vruće, ali idemo napraviti sve da izađemo iz tog vulkana s dobrim rezultatom.''

Mišić, Špikić, Baturina...

''Nadam se da će Mišić i Špikić biti spremni, danas imamo trening pa ćemo bolje znati nakon njega. Što se Baturine tiče, prati ga viroza, ima tu temperaturu i fizički se osjeća baš najbolje, ali pomalo trenira. Neće biti većih promjena što se tiče kadra, a što se tiče načina igre, to ćemo odlučiti ovisno o tome koje igrače ćemo imati na raspolaganju'', kazao je Bišćan, a zatim prokomentirao grčku momčad.

''Javnost nije bila previše upoznata s kvalitetom AEK-a, a sada je jasno da i oni znaju nešto o nogometu. U prvoj utakmici bila su dva različita poluvremena, oni su u drugom izašli čvršće, morali su reagirati, pa je to izgledalo kako je izgledalo. U uzvratu ćemo morati biti na vrhuncu svoje igre, oni su kvalitetan, tvrd, iskusan i agresivan protivnik.''

O eventualnim jedanaestercima

''Mislim da bi u ovom trenutku pristali na jedanaesterce, za to smo spremni.''

Na pitanje vezano uz sigurnost i tretman tamošnje policije, ali i navijača, kratko je rekao: ''Očekujem isti tretman kakav su oni imali i ovdje, osjećali su se sigurno. Što se tribina tiče, u svakom slučaju bit će jako vruće i napeto, ali ne znam koliko ekstremno.''

Hrvaski klubovi neuspješni na grčkom tlu

''Imamo priliku nešto napraviti po tom pitanju, ali i to nam govori da to nije lako, da i drugi imaju kvalitetu i znaju igrati nogomet. Ako uspijemo pobijediti, bio bi to stvarno poseban trenutak'', ispričao je, a zatim se dotaknuo i kvalitete grčke lige:

"To je malo drugačije, naša je liga razvojna, njihova je natjecateljska. Ulažu dosta, imaju iskusne igrače, ganjaju rezultat, tjera te konkurencija, javnost je fokusirana, navijači žele rezultat. Imate klubove koji imaju novca i mogu dovoditi igrače, kad analiziraš igrače, gotovo svi su reprezentativci. Ljudi vole nogomet, navijači žele kvalitetu i klubovi su to dužni dati i mogu to dati. Liga je kvalitetna, zato su konkurentni u Europi."

Na pitanje o padu igre u drugom poluvremenu...

"Svaka momčad pada u drugom dijelu, zato postoje zamjene. Analizirajući ovu utakmicu, nisam siguran da idemo u tom smjeru, da smo pali fizički. Da je u pitanju fizički pad, dogodio bi se od 60. minute, a ne od 46. minute. Ima tu niz faktora, u prijašnjim utakmicama ne mogu reći da sam osjetio pad i protiv Astane, u Puli, protiv Gorice, možda samo u onoj prvoj utakmici s Hajdukom, u Superkupu, kad smo tek došli s nekompletnih priprema. Nije to fizički pad, nego je pitanje kvalitete, ali nije to nešto što ne očekujemo."

Za kraj, postavljeno je pitanje o pojačanjima, a Bišćan je na to odgovorio kratko i jasno:

"Ne bih to više komentirao, fokus je na utakmici. To smo detektirali i ne želim opet o tome."

