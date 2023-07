Bišćan nakon trofeja: 'Ova utakmica je zapravo savršen trening'

Nogometaši Dinama osvajači su hrvatskog Superkupa za 2023. godinu, aktualni prvak na maksimirskom stadionu je s 1-0 (0-0) svladao Hajduk, aktualnog pobjednika Kupa.

Utakmica je pred 17.700 gledatelja odlučena u 52. minuti kada je postignut jedini pogodak. Bruno Petković je asistirao, a Martin Baturina lijepo pogodio suparničku mrežu.

Dinamo je time obranio naslov pobjednika Superkupa, prošle sezone također je pobijedio Hajduk u Zagrebu nakon jedanaesteraca. Osvojio je Dinamo ukupno osmi trofej u ovom natjecanju, dok je Hajduk ostao na pet.

Nakon utakmice dojmove je podijelio trener Plavih Igor Bišćan.

"Lijepo je krenuti u sezonu s pobjedom u derbiju u ovom prekrasnom ambijentu i osvojiti još jedan trofej. Mislim da će nam to dosta značiti na psihološkom planu. Vidi se da nam treba još par utakmica da uhvatimo pravi ritam i formu. Uspjeli smo privesti susret kraju bez neke prevelike štete što se tiče ozljeda", rekao je Bišćan pa nastavio.

"Ova utakmica je zapravo savršen trening, a još smo i pobijedili najvećeg rivala. Utakmica je bila ujednačena, nije bilo neke dominacije. Imali smo više loptu u svojim nogama, pokušavali smo probiti blok, no falilo je malo tečnosti i svježine. Možda smo malo i pretjerali u treningu u zadnjih dan-dva. Imali smo fenomenalnu šansu Baturine u prvom dijelu, možda bi bilo lakše da smo to zabili. Postigli smo lijep gol nakon toga i odlučili tu prednost sačuvati do kraja."

"Sučić? Pronašli smo igrača koji može raditi dobre stvari za momčad. On je svoje povjerenje zaslužio radom i ponašanjem na pripremama. Ovo je bila lijepa prilika da se vidi da vjerujemo u njega. Pokazao je da je spreman ući u ovakvoj utakmici i zamijeniti Mišića, koji nam je jako bitan. Moram pohvaliti trud i karakter cijele momčadi. Nije bilo lako, bilo je perioda igre gdje smo bili prislijeni braniti se, ali možemo biti zadovoljni", izjavio je pa dodao:

Već za šest dana Dinamo u prvom kolu HNL-a dočekuje Hajduk, a nakon toga za Plave slijede europska iskušenja.

"U derbiju teško možemo kalkulirati kad je u pitanju sastav, vidjet ćemo kakva će biti situacija u kadru. Ipak je to prvo kolo, bit će još puno bodova u igri, a utakmice koje slijede su ipak nešto bitnije. Pojačanja? Vidjet ćemo, vjerujemo da ćemo zaoštriti konkurenciju u momčadi. Svi smo svjesni da nam je to potrebno."

Riječ je dobio i debitant Petar Sučić.

"Fenomelan osjećaj, nije mogao biti ljepši način za debi. Utakmica je bila tvrda, ekipe su došle s namjerom čvrsto se braniti, ali mi kod kuće nastojimo igrati napadački nogomet. Tako je uglavnom i bilo. Oni su se dobro branili, ali uspjeli smo zabiti taj gol i mislim da smo zasluženo pobijedili"

