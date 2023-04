Izbornik hrvatske U21 reprezentacije Igor Bišćan obratio se novinarima na okupljanju "mladih Vatrenih" uoči prijateljskim utakmica protiv Izraela (23. ožujka u Varaždinu) i Engleske (28. ožujka u Londonu).

"Svako okupljanje je važno, svaka utakmica isto, to je nešto što smo željeli potaknuti kod igrača od prvog dana. Moraju biti svjesni da je svaka utakmica prilika za njih da budu bolji igrači, da osnaže sebe i da se etabliraju. Ove utakmice jesu prijateljskog karaktera, ali su u sklopu priprema za EP koji je vrhunac ovog ciklusa, borili smo se za to dvije godine", rekao je Bišćan pa se osvrnuo na nadolazeće protivnike, reprezentacije Izraela i Engleske:

"To su najbolji koje smo mogli dobiti u ovom trenutku budući da mnoge reprezentacije nisu više dostupne i ove su reprezentacije jedine s Eura s kojima smo mogli igrati. Odlučili smo se onda uzeti najbolje moguće kako bismo probali osjetiti koja će nas kvaliteta očekivati. Ili barem slična, recimo Španjolske. Izrael je iz nekog 4. pota, ali je reprezentacija koja je žilava i čvrsta pa da vidimo gdje smo."

'Nije ni vrijeme ni mjesto za to'

Bišćana su u nastavku pitali o odnosu s novim članom Uprave Dinama Darijem Šimićem te o glasinama da bi mogao preuzeti klupu Modrih.

"Ovo je presica isključivo mlade reprezentacije. Nije vrijeme ni mjesto da govorim o nečemu drugome", rezolutno je odgovorio Bišćan.

Komentirao je i doping aferu hrvatskog braniča koji igra za HSV, mladog Marija Vuškovića, ali i senzacionalan plasman juniora Hajduka u polufinale Lige prvaka mladih.

"Savez i ja smo u kontaktu s njim, dosta smo upoznati s cijelim slučajem i pozitivni smo, optimistični oko cijele situacije. On nas je uvjerio, a i kroz sve kontakte u ovim godinama s njim, doista smo dobili dojam da je dečko nevin. To je najvažnije, a i on je spreman boriti se da to dokaže sa svime što je u njegovoj moći, to je najviše što može sada. Mi se nadamo da će se to što prije riješiti i da će se on što prije vratiti", rekao je o Vuškoviću pa se osvrnuo na juniore "Bijelih":

"Oni su napravili lijep uspjeh i za njih i pokazali da se može parirati najboljima. Svi su oni potencijalni U-21 reprezentativci, ali postoji neki red kojim se postaje to, oni su dovoljno mladi da budu tu, ali kao članovi U-19 reprezentacije koja ima jako važne kvalifikacije. To je jedan od razloga zašto nismo pretjerano sada uzimali u obzir neke od njih, ali bit će vremena za njih da kvaliteta i rad nađu put."