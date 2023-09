Dugogodišnji član Arsenala komentirao transfer dragulja: 'Želim mu sve najbolje'

Je li transfer saga Luke Vuškovića napokon došla kraju? Fabrizio Romano objavio je kako dragulj Hajduka prelazi u redove Tottenhama uz popularni Here we go, koji najčešće znači da je posao gotov.

Predsjednik Bilih, Lukša Jakobušić, i prvi čovjek akademije Luka Kaliterna, Boro Primorac, danas su u ime juniora Hajduka primili nagradu Dražen Petrović pa o transferu poslali dvojaku poruku.

"Ne znam. Meni je drago da su moji treneri napravili super igrača i želim mu sve najbolje. Ja mislim da je najvažnije da on igra, da dobro igra. I za Hrvatsku reprezentaciju. On je budućnost", zagonetno je poručio Boro Primorac.

Bit će budućnost Hajduka u svakom slučaju jer će klub dobiti povijesnu financijsku naknadu. Navodno bi Pijetlovi na račun Splićana trebali uplatiti 14 milijuna eura, a Vušković bi svejedno mogao ostati na posudbi u Hajduku do svojeg 18. rođendana.

Je li još uvijek s vama, u Hajduku?

"On je s nama, trenira. Ja ne znam što se u novinama dešava. Želim mu sve najbolje. ", odgovorio je Primorac.

Boro Primorac Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL Boro Primorac Miroslav Lelas/PIXSELL

Vušković, barem po mogućem transferu, trebao bi biti najbolje što je stvorila Akademija Luka Kaliterna. Ako ovaj transfer zaživi, Luka će za 3 milijuna eura preskočiti Nikolu Vlašića koji je za 11 milijuna eura otišao u Everton. Kako god bilo, smiješi mu se velika karijera.

"Uvijek gledaš da hrvatski nogometaši budu najbolji i sad su svi naši nogometaši drugi na svijetu. Svi igraju u velikim klubovima i želim mu da bude i on kao Gvardiol, kao Modrić, sve najbolje."

Na tom je tragu?

Mi smo se navikli samo na najbolje. – Primorac je poručio.

A za to Vušković ima sve predispozicije. Iz riječi iskusnog Bore Primorca ipak se da naslutiti da se rastanak bliži. Zanimljivo je, naravno, što se kao destinacija spominje Tottenham, a zna se koga Hajduk od tamo želi.