Boysi izvrijeđali Leku u prijenosu uživo

Bad Blue Boysi u nedjelju su na Poljudu bili u dobrom navijačkom izdanju, ali nakon derbija u kojem je Dinamo izgubio 1-0 od Hajduka, pao na -5 u odnosu na vodeće Splićane, izvrijeđali su trenera bilih Ivana Leku usred prijenosa uživo.

Dakle, u trenutku dok je Leko davao izjavu nakon utakmice za televiziju ispred dijela tribine na kojoj su bili Bad Blue Boysi, koji su mu tako složili "sačekušu". Oni su ga u više navrata vrijeđali skandiranjem "svima nama Leko ku*ac pušio".

"Svaka pobjeda je u tom trenu najslađa. Izborena je fanatičnom borbom, ne toliko lijepim nogometom. Kad si pošten, sreća te pomazi. Uživao sam cijeli tjedan. Dinamo je dominirao u posjedu, no što se tiče velikih šansi bilo je li-la. Teren je bio loš, spor, na njemu je teško igrati neki nogomet. Kad jednom pobijediš, to je iznenađenje. Drugi put je potvrda da si moćan. Sad ćemo uživati, a onda ćemo pripremati utakmicu s Rijekom. Teren? Nemoguće je koliko se ljudi trude, no imali smo problem s bakterijom. Lopta skače i ne ide. Nemojte shvatiti ovo kao ispriku, kako je nama, tako je i protivniku", izjavio je Leko.

