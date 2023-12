Branko Karačić, poznati hrvatski nogometni trener, smijenjen je na klupi bosanskohercegovačkog prvoligaša HŠK Posušje. Odluka o smjeni potvrđena je jutros, a Danas.hr krenuo je po reakciju. Naravno, dobio ju je...

Karačić je Posušje preuzeo prošle sezone i uspio izboriti ostanak u elitnom razredu tamošnjeg nogometa, a ove je zabilježio dobre rezultate pa je smjena potpuno neočekivana.

Hrvatski strateg napustio je trenersku stolicu nakon devet mjeseci na klupi momčadi s Mokrog Dolca. Ove sezone nalaze se na sedmom mjestu u prvenstvu s 20 bodova…

Sudeći i prema reakcijama medija u susjedstvu, odluka o smjeni stiže kao neočekivan potez, a donesena je na sinoćnjoj sjednici Upravnog odbora.

U priopćenju, tj objašnjenju koje je dosta šturo, stoji kako je - "nakon obavljenog razgovora i analize dosadašnjeg stanja te rezultata, dogovoren raskid suradnje" - dogovoren raskid suradnje.

Okrenuli smo broj Branka Karačića koji nam je u subotu pred večer javio, uzvratio poziv i objasnio nam što se dogodilo, odnosno iznio svoju stranu priče…

"Da vam budem iskren ne znam što se dogodilo. Jednostavno, niti meni nije jasno, ali klub je donio takvu odluku. Lani sam ih ostavio u prvoj ligi, sad su 7. Nitko nikakve naznake nije davao za ovakav rasplet. I na kraju priče, nisi više trener. To vam je tako", priča nam Branko Karačić…

"Ali dobro, to je uspjeh za područje Bosne i Hercegovine u nogometnom smislu, naravno. Oni stalno mijenjaju trenere, na neki način svaka dva-tri mjeseca ili tri trenera u sezoni, bolje rečeno."

Branko nije takvo što očekivao. Stoga, odluka ga je šokirala…

"Jučer sam popodne doznao za to. Obznanio mi je dolaskom u Zagreb Davor Landeka, ali ljudi su donijeli odluku na sastanku jučer. Je li on bio na sastanku, to ne znam. Njihovo objašnjenje su slabi rezultati (smijeh). Očekivali su bolje rezultate."

Trener Karačić tvrdi kako je za vrijeme svog trenerskog mandata napravio dobar posao. Lani kad je došao, kako nam opisuje u razgovoru, klub je bio 10., dobio ugovor, sad je klub 7. i smijenjen je. Pa se sarkastično pita: "Što se želi, možda ići u Europu?!"

"Normalno da je klub ograničenog budžeta, ali eto, opet sam nekako uspio nešto izvući od onog što sam imao na raspolaganju", dodao je.

Sad slijedi odmor. Božićno-novogodišnji praznici su u tijeku, sutra je Silvestrovo. Svaka godina, nova nadanja, kako ide ona pjesma. Hvala Bogu, ratova na našim napaćenim prostorima više nema, nadamo se da ih nikad neće više ni biti…

"Što će se dogoditi u budućnosti, što će ona donijeti meni u trenerskom smislu, ne znam niti o tome razmišljam. Za mene je ovo iznenada sve, iznenađen sam. Ovo nisam očekivao… Nikakvih naznaka nije bilo, sve je izgledalo da je u redu. Ne bih rekao da sam iznenađen da je bilo drugačije. Što je najgore, dan prije Božića poslao sam im izvješće koje su tražili od mene. Znači, ono, sve je u redu. Tako je barem izgledalo."

Branko Karačić nam priča i kako se ne osjeća izdanim nego je razočaran postupkom ljudi iz kluba…

"Bio sam tamo poslije utakmice, mogli smo sjesti i razgovarati kao ljudi. Sjednemo za stol, idemo razgovarati, a ne telefonskim putem. Nije to prvi puta da dobivaš otkaz i da nisi više trener putem telefona. To je izgleda uobičajena, nažalost, kriva jedna slika. Najbolje je sjesti i porazgovarati, a ne telefonom. A objašnjenje je šturo i kratko", završio je Branko Karačić.

Za spomenuti kako prije Posušja, Karačić je određeno vrijeme proveo na klupama Varaždina, Sesveta, Viteza, Širokog Brijega, Zrinjskog, Osijeka i Šibenika.

HŠK Posušje objavio je priopćenje koje prenosimo u cjelosti:

"Sa sada već bivšim trenerom Plavo-bijelih je, nakon obavljenog razgovora i analize dosadašnjeg stanja te rezultata, dogovoren raskid suradnje. Ovim putem se zahvaljujemo gospodinu Karačiću na svemu što je dao za naš klub i želimo mu mnogo sreće u nastavku njegove karijere. O daljnjim koracima HŠK Posušje će pravodobno obavijestiti javnost", priopćili su iz kluba.

