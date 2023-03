Legendarni Hrvat secirao borbu Haalanda i Joška: 'Sad su 1:1, a Gvardiolu nije pala cijena...'

Nogometaši Manchester Cityja plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka nakon uvjerljive 7-0 pobjede na svom Etihadu protiv Leipziga, a zvijezda večeri bio je Erling Haaland koji je postigao pet golova.

Svoje viđenje čudesne večeri u Ligi prvaka komentirao je Branko Strupar: "Haaland je nevjerojatan, moćan, prodoran i uvijek na pravom mjestu, zbilja ga je teško čuvati. Žao mi je što ga je Guardiola vadio, vjerojatno nije htio da netko bude previše u žiži javnosti", priča nam i nastavlja:

"Guardiola voli takve stvari, da Haaland ne poleti, do kraja bi zabio šest ili sedam golova, igrali bi za njega da stigne taj rekord, ali on će i ovako stići sve rekorde. Grizli bi do kraja za njega, ovako se utakmica umrtvila kad je izašao."

Gvardiolu spuštena cijena?

"Nije Gvardiolu spuštena cijena jučer, ne može uvijek biti na pravom mjestu, ali on je odličan igrač i napravit će jedan od najvećih transfera stopera u povijesti. Kad vidimo tko je najskuplji stoper, onaj Maguire, onda što reći. Gvardiol je mlad, svi mlađi igrači imaju uspone i padove, ne bojim se za njega."

Sličnih iskustva imao je i s Leom Messijem u polufinalu Mundijala?

"Postoje tri igrača koja te uvijek mogu poniziti. Mbappe, Haaland i Messi, ali hajde Messi je ipak na zalasku. Svjetsko prvenstvo je ipak odigrao na najvećem mogućem nivou, kao da je bilo predodređeno za njega", priča nam i nastavlja:

"Ali ova dvojica su pravo čudo, to su ubojice. Mbappe i Haaland to će biti utakmica za vječnost kao Messi i Ronaldo, jednostavno drugi nivo."

U sukobu Gvardiola i Haalanda, Norvežanin ga je nadigrao?

"Ma ne to je sad po meni 1:1, Haaland se u Leipzigu nije vidio, imao je jednu polušansu. Gvardiol je još izjednačio nebeskim skokom, pobijedio ga je u prvoj utakmici. Onaj penal za prvi gol jučer je meni bio čudan, a kasnije im uđeš u mlin. City najlakše dolazi u šanse, Haaland je željan svake minute, svakog gola. Svaka čast svima, ali City je mašina, još imaju ovakvog egzekutora."

Bilo je nekih teorija kroz cijelu sezonu da Haalandu ne paše stil igre Građana?

"Ja gledam suprotno, pa što bi bilo da je za njega ta igra? Onda bi zabio 70 golova. Mancheeter City voli posjed, imaju De Bruynea koji ima odličan centaršut, onda devetka ovakva i sve posprema, ne znam zašto ne bi bila dobra igra za njega. Takav igrač može igrati u bilo kojoj ekipi."