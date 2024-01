Brekalo je novi igrač Hajduka: 'Za jednog dečka iz Zagreba je to malo neobično'

Josip Brekalo novi je igrač Hajduka, objavio je klub na društvenim mrežama.

"Sreća nije cilj koji treba postići, već način života koji treba odabrati"; napisao je splitski klub uz video u kojem su najavili dolazak hrvatskog reprezentativca.

Brekalo stiže na posudbu do kraja sezone iz Fiorentine. Ove sezone je u dresu Viola odigrao 18 utakmica u kojima je zabio jedan gol.

Ovaj 25-godišnji ofenzivac ugovor s Violama ima do ljeta 2026., a trenutno prema Transfermarktu vrijedi 4.5 milijuna eura.

"Dogovor s Hajdukom se dogodio jako brzo. Ja sam sretan, počašćen i ponosan što sam došao u ovako velik klub i što imam priliku boriti se za naslov te se pokazati u Hrvatskoj u najboljem svjetlu. Ja sam iz Hrvatske otišao vrlo mlad, uvijek sam imao motiv nekada se vratiti u domovinu i pokazati se našim navijačima. Sada je idealno vrijeme za to, kako bi se pokušao izboriti za svoju poziciju u reprezentaciji i odlazak na Europsko prvenstvo. Moja obitelj mi je u svemu ovome velika podrška, svi stoje iza mene, ja sam jako sretan i imam sve riječi hvale za ljude u Hajduku kako su me prihvatili i reagirali na ovu situaciju. Na meni je da se odužim i pokažem na terenu što mogu. Posebno me se dojmio jučerašnji doček na Poljudu. Za jednog dečka iz Zagreba je to malo neobično, ali uvijek sam imao veliki respekt prema ovom klubu. Velika je čast imati priliku s Ivanom Perišićem, jednom legendom hrvatskog nogometa, izaći na Poljud", rekao je Brekalo

Brekalo je prve korake napravio u Dinamu, a u karijeri je još igrao za Wolfsburg, Stuttgart, Torino i Fiorentinu.