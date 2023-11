Bruno Petković priznao kobnu pogrešku: 'Tako je bilo i sada, pogotovo u prvom slučaju, ali i drugom...'

Nogometaši Dinama pobijedili su prošlog vikenda na maksimirskom stadionu Osijek 2-1 (1-0) u derbi utakmici 16. kola HNL-a, a gol odluke postignut je u 90. minuti.

Dogovor i dalje nije postignut, iako su u više navrata navijači razgovarali s ljudima iz kluba. Izvora ima puno, jedni tvrde kako je dogovor postignut, te da će želje navijača biti uslišene, dok drugi smatraju kako od toga neće biti ništa. Izigraju li navijače, ljudi iz kluba ponovno će se naći na rafalnoj paljbi kao što je to nekad bilo

Dinamo je poveo u 24. minuti kada je strijelac bio Marko Bulat. Osječani su izjednačili preko 17-godišnjeg Antona Matkovića u 76. minuti, ali još jednom ove sezone Dinamo je Osijek pobijedio u finišu. U 90. minuti strijelac za 2-1 bio je Gabriel Vidović.

U ovoj utakmici u momčad Dinama vratio se nakon duže pauze zbog ozljede ponajbolji igrač Bruno Petković. On je u ponedjeljak na druženju s novinarima odgovorio na mnoštvo pitanja i, među ostalim, priznao da je sam kriv za to što ga dugo nije bilo jer je igrao i kada nije bio u potpunosti spreman. Igrao sam sigurno tridesetak utakmica u Dinamu kad su mi rekli da ne igram, ali sam kazao da mogu. Normalno da u svoj toj želji da pomognem, da dam sve od sebe kako bih izašao na teren, nekad i pretjeram. Tako je bilo i sada, pogotovo u prvom slučaju, ali i drugom. To je isključivo moja pogreška. Bez obzira što pamtim dosta situacija koje su i ranije bile knap, možeš – ne možeš. U takvim prilikama preuzmem odgovornost na sebe, neovisno što su svi pisali kako može liječnička služba dopustiti da igrač igra ako nije potpuno spreman. Nagledao sam se takvih situacija, što svojih, što suigrača, što u Dinamu, što vani...", rekao je pa poručio:

"Dosta puta se dogodi da nisi spreman baš po svim parametrima, ali glava i srce žele, igraš te u puno slučajeva ispadne jako dobro. Nekad kad ispadne negativno traži se krivca. Eto, krivac u mojem slučaju sam ja."