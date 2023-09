Budućnost Luke Modrića top tema u Španjolskoj: 'Nije računao da godine ostavljaju trag...'

Realov trener Carlo Ancelotti rekao je nakon pobjede od 2-0 nad Las Palmasom u srijedu navečer da nije uvodio u igru Luku Modrića i Judea Bellinghama kako bi ih odmorio za nadolazeće utakmice.

"Bili su umorni, posebno Bellingham, pa sam ih odlučio odmoriti kako bih izbjegao probleme", izjavio je Ancelotti u srijedu na konferenciji za medije.

"Igrači jako dobro razumiju da je rotiranje bitno. Nastojao sam što bolje upravljati s momčadi, a to ću morati raditi i u nadolazećim utakmicama", dodao je.

Ovo je bila prva utakmica u dosadašnjih sedam kola španjolskog prvenstva u kojoj 38-godišnji kapetan hrvatske reprezentacije nije odigrao ni minute. Veznjak je prije tri dana odigrao prvo poluvrijeme u porazu 1-3 kod Atletico Madrida i to vrlo slabo pa se našao na udaru kritika španjolskih medija.

Nakon utakmice s Las Palmasom neki španjolski mediji pišu da je Luka otpisan i najavljuju da bi u zimskom prijelaznom roku mogao preseliti na Bliski Istok, a neki su stali i u njegovu obranu.

Sada se s Lukinom situacijom bavi i cijenjeni španjolski medij Relevo koji na početku naglašava da je on nedavno napunio 38 godina i da je odbio veliki novac iz Saudijske Arabije kako bi još jednu sezonu igrao za Real. A potom se počinju baviti trenutnom situacijom koja je, u najmanju ruku, problematična.

"Modrić je jedan od najboljih veznih nogometaša u povijesti, osvajač Ballon d'Ora iz 2018. i igrač kojem se dive na svakom stadionu. Moguće je da je njegova želja da nastupi na Euru povezana s ostankom u Realu. Ono na što možda nije računao jest to da godine koje prolaze ostavljaju trag na svakome. Hrvat je veličanstven nogometaš, već sad jedan od najboljih u Realovoj povijesti. To mu je dalo za pravo da odluči o svojoj budućnosti. Ono što mi ne bismo željeli jest ", stoji na početku pa se bavi njegovim trenutnim statusom:

"Modrić je zamjena u Real Madridu. To je pozicija kakvu nije mogao ni zamisliti. Sigurno je s Carlom Ancelottijem pričao o svom novom statusu. I sam je talijanski trener, kao i mnogi drugi, iskusio ono što sad Hrvat proživljava. Protiv Atletica u nedjelju, u prvoj velikoj utakmici u ligi ove sezone, dao mu je mjesto u početnoj postavi, a onda ga iz igre povukao na poluvremenu."

"Modrić je zamjena, ali on nikad neće prestati biti važan. Svi odreda dužni su ga poštivati, njegov trener, njegovi navijači, a trebao bi i on sam poštovati sebe. I nikad to ne bi trebao zaboraviti", zaključuje Relevo.

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada samo na stream platformi Voyo

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo