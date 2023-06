Budućnost Luke Modrića u Vatrenima top tema i u Španjolskoj: 'To je prioritet hrvatske države…'

Znamo da je Luka strašan, ali nije li ovo ipak malo previše:

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odbio je u nedjelju navečer reći hoće li nastaviti igrati za Hrvatsku čiji dres nosi od 2006. godine.

"Imam jasnu odluku, ali je neću priopćiti danas", rekao je Modrić izlazeći sa stadiona u Rotterdamu.

Hrvatska je ondje izgubila od Španjolske u finalu Lige nacija na jedanaesterce, nakon što u 120 minuta nije bilo pogodaka, a Modrić, koji će za tri mjeseca napuniti 38 godina, razočaran je napustio stadion. Hrvatska je pred oko 35.000 svojih navijača bila nadomak osvajanju svog prvog trofeja. No porazom od 4-5 tijekom raspucavanja s bijele točke opet je ostala bez zlatne medalje, kao i na Svjetskom prvenstvu 2018. Prije šest mjeseci je osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Katru.

Hrvatski navijači su unatoč porazu pljeskom i skandiranjem ispratili reprezentativce s Feyenoordova stadiona.

Modrić, vezni igrač Real Madrida, zabio je gol iz jedanaesterca te je i dalje važan reprezentaciji koju iduće ljeto čeka Europsko prvenstvo ako ga izbori kroz kvalifikacije.

"Što se tiče Luke, on će sam donijeti svoju odluku, to je najpoštenije", rekao je izbornik Dalić na konferenciji za medije. "Treba mu dati vremena da se odmori da se sve slegne. U ovom trenutku nije lako donositi odluke. Volio bih da ostane, svi bi voljeli da ostane", dodao je.

U ponedjeljak, dan nakon finala Lige nacija u kojemu je Hrvatska izgubila od Španjolske, madridski list AS objavio je tekst u kojemu piše o Modrićevoj budućnosti u reprezentaciji, s dramatičnim naslovom: "Modrić, državni prioritet".

"Vječni kapetan Hrvatske i najbolji nogometaš u povijesti zemlje je rastrgan između toga što cijela država očekuje od njega, da nastavi igrati za reprezentaciju i nakon poraza u finalu Lige nacija protiv Španjolske, te toga što je s 37 godina i nakon 166 utakmica za reprezentaciju potpuno iscrpljen. Modrić je i na završnom turniru Lige nacija dokazao da i na pragu 38. može pružati vrhunske partije, ali biologija čini svoje. To smo vidjeli po padu njegove forme i zamoru krajem sezone u Realu. Zato ne može više igrati i za Real i za Hrvatsku. Zbog toga je sve snage usmjerio na to da se od nacionalne momčadi oprosti jedinim što mu je nedostajalo - trofejem s Hrvatskom. No, to nije uspio", piše As pa ističe da je Luka doveo hrvatsku naciju u veliko iščekivanje objavom da je odlučio hoće li nastaviti igrati za reprezentaciju, ali i ne otkrivanjem svoje odluke:

"Hrvatska zna da bi to bio definitivan kraj magične generacije iz koje bi ostali još samo Perišić, ali i on ima 34, te Brozović i Kovačić."

"Modrićevo povlačenje iz reprezentacije utjecalo bi i na Real. U klubu su svjesni da bi njegov nastavak igranja za Hrvatsku bio preskup luksuz za jedinstvenog nogometaša. Modrić pak zna da se više ne može trošiti kao ranije jer mu je Real doveo niz konkurenata, Camavingu, Tchouaménija i sada Bellinghama. Kako bilo, Modrić je na potezu. Mora odlučiti hoće li Hrvatskoj reći da ili ne", zaključuje se.