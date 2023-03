Čačić emotivno o odlasku kapetana: 'Ademi zaslužuje da mu oproštajna utakmica bude u sjećanju'

Kapetan Dinama, Arijan Ademi, u nedjelju igra svoju posljednju utakmicu za Modre. Oprostit će se od Maksimira, navijača i suigrača u utakmice protiv Rijeke, baš kao i Luka Modrić 2008. O tome koliko Ademi znači za Dinamo, naglasio je danas i trener Ante Čačić na press konferenciji.

"Dinamo je ušao u rezultatsku rupu, a morat ćemo se naviknuti na eru igranja bez Ademija. Pokušali smo igrati s Bulatom i Ljubičićem, sigurno da je Ademi posebna tema jer igra oproštajnu utakmicu. Dao je svojih 13 godina za Dinamo, a i Dinamo je dao njemu jako puno. Sjetimo se afere s dopingom gdje je hvala Bogu izašao čist. Njegova je velika želja da ovu ponudu koju je dobio materijalno osigura budućnost obitelji. Čovjek, igrač koji se želi oprostiti od Dinama kad je u vrhu i ne želi biti na teren. Uzor svlačionici od prvog do zadnjeg. Zahvaljujem mu na svemu, zaista je u svim segmentima s igračke i one ljudske strane zaslužuje da sve učinimo da mu oproštajna utakmica bude u dobrom sjećanju."

'Ostaje ljudska praznina na koju neko mora uskočiti'

Novinari su upitali Čačića koliko će zapravo nedostajati Ademi.

"Moram reći jako mi je teško. Bio je jako mlad kad je došao, gurali smo njega i Brozovića, bude se lijepa sjećanja, a bilo je tu još toga naročito prošlih godina. Ostaje jedna ljudska praznina na koju neko mora uskočiti, prilika je to malo starijim igračima, ali ima i mlađih koji naginju prema tome. Teško mi je govoriti o imenima, na sličnoj poziciji je dugo godina igrao Mišić, ali imamo igrače koji su senatori - Ristovski, Petković, Livaković, mlađih igrača koji dolaze. Ali da imamo zdravu jezgru, imamo."

'Dinamo me doveo jer me treba'

Komentirao je i novinske napise posljednjih nekoliko dana, gdje se spominje kako bi Čačić trebao napustiti klupu Dinama.

"Inače ne čitam novine jer čitam samo kad ih pobijedimo. Nisam ovdje došao zato što ste me vi doveli jer sam bio gladan kruha, Dinamo me doveo jer me treba i činim sve da Dinamo bude tu gdje je", kratko je prokomentirao Čačić.