Čačić: 'On je najbolji kojega smo imali na ovim prostorima od 1958. otkad ja pratim'

Dinamo nakon reprezentativne stanke u 27. kolu HNL-a čeka gostovanje kod fenjeraša Gorice. Plavi imaju devet bodova prednosti ispred prvog pratitelja Hajduka, dok je Gorica fenjeraš HNL-a sa 16 bodova, osam bodova manje od mjesta koje garantiraju ostanak u ligi.

"Ono što je dobro, svi su se vratili živi i zdravi s reprezentativne stanke. Poslije Rijeke imali smo ozljedu Petkovića, Perić je otišao na operaciju palca, na njih nećemo moći računati. Ali i bez njih znamo svoj put, imamo širok kadar, igrače koji mogu odgovoriti zahtjevima teške utakmice, protiv momčadi koja želi zadržati pritisak. Uvijek su to neizvjesne utakmice, iako je zadnji put bila jednosmjerna utakmica, nismo zabili gol. Nastojat ćemo biti učinkovitiji. Bit će i bolji travnjaci, vegetacija je krenula", rekao je trener Plavih Ante Čačić pa se osvrnuo na Petkovića:

"Što se Petkovića tiče, teško mi je točno reći, sad je već 15 dana, vidjet ćemo u ponedjeljak. Ne očekujem ga sljedeći tjedan sigurno, zahtijeva ova ozljeda tri do četiri tjedna pauze. Ali, tu smo gdje jesmo, imamo Drmića, ušao je protiv Rijeke i odradio dobro, imamo puno povjerenje u njega. Perić ide vaditi konce, možda bi mogao i igrati utakmicu, prilagoditi longetu koja je dopuštena, ali sutra ipak neće moći, vidjet ćemo za idući dvoboj."

Dotaknuo se trener Dinama i reprezentacije.

"Poslije utakmice u Splitu nisam bio razočaran, mogla je utakmica biti davno zatvorena, ali to je nogomet. Kvalitetu koju ima ova Hrvatska, garantira da nećemo imati problema u kvalifikacijama. Prvih 20 minuta u Turskoj smo opasno živjeli, ali imali smo Livakovića. On je najbolji vratar kojega smo imali na ovim prostorima od 1958. otkad ja pratim, najbolji od Gordana Irovića. I držim da će biti još bolji. To sam već rekao više puta."

Gorica?

"Gorica igra jako dobro, bodovni saldo nije adekvatan prikazanim igrama, ali teško je kad si na dnu biti učinkovit. Sopić? Bio sam mu trener u Lokomotivi, radi se o jako dobrom treneru, vjerujem da će napraviti dobru karijeru."