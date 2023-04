Legendarni Igor Bišćan novi je trener Dinama i prema najavama trebao bi vodit momčad već u subotu protiv Lokomotive. Vijest je to koja se pojavila jučer u poslijepodnevnim satima, a klub ju je vrlo brzo potvrdio predstavljanjem. Preokret je to, pak, koji se dogodio nakon medijskih najava kako će prvu momčad preuzeti Roy Ferenčina i Sandro Perković, dosadašnji članovi stručnog stožera, sad već bivšeg trenera Ante Čačića.

Ante Čačić i Zoran Mamić 2012. - 31. 03. 2012., Zagreb - Nogometna utakmica 24. kola HNL-a - GNK Dinamo - NK Lokomotiva. Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL Ante Čačić i Zoran Mamić 2012. - 31. 03. 2012., Zagreb - Nogometna utakmica 24. kola HNL-a - GNK Dinamo - NK Lokomotiva. Danijel Berkovic/PIXSELL

Navijači oduševljeni povratkom Dinamovog sina

Navijači su oduševljeni povratkom Dinamovog sina na klupu najdražeg kluba, iz kojeg je 2011. naprasno morao otići. I tu sad dolazimo do igre sudbine. Naime, bolji poznavatelji Dinamove povijesti, događanja u ponosu Zagreba, znaju kako je upravo Ante Čačić potjerao Igora Bišćana iz Dinama i praktički mu završio karijeru. Dogodilo se to 2012.

Čačić je u prvom mandatu u Dinamu odlučio pokazati zube i u svlačionicu postaviti "čačićevski zakon" - po kojem je on kao trener Bog i batina - i nitko drugi tu ne smije ništa. Naravno da svaki trener želi postaviti, naglasiti svoju čvrstu ruku, pokazati da je on šef i nije tu ništa sporno.

Sporno je jedino to što je Ante Čačić, a govore nam to oni koji ga bolje poznaju, dosta tvrd lik.

Upućeni u klupsku svakodnevicu tvrde nam kako je i u ovom mandatu potpuno izgubio kompas, umislio si je da je veći od kluba i svojom tvrdoglavošću odveo momčad u ponor, onu momčad koju je donedavno vodio uspješno.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Igor Kralj/PIXSELL

Njegov prvi mandat na klupi Dinama trajao je jednu sezonu - onu 2011./2012. i obilovao je trzavicama i sukobima, možemo to opisati čišćenjem svlačionice, tjeranjem i svađama s igračima, protjerivanjima iz momčadi i davanjem do znanja tko je gazda.

Tada je Čačić iz momčadi izbacio Nikolu Pokrivača i Jerka Leku, kasnije i Portugalca Tonela. Za Tonela je Čačić rekao:

"Sad ću vam reći što se dogodilo, on se ponašao kao ja u JNA. Samo je radio one “recke” na zidu, kad će otići iz Zagreba, on je u zadnje vrijeme samo odrađivao ugovor, svjestan da neće biti dugo ovdje i nije bio fokusiran na svoj posao, na igru i treninge. Pokazivao je to i na treninzima, nisam ga takvoga mogao staviti u momčad."

Tonel, Ibanez, Sammir (lijevo iz Tonela), u pozadini Igor Bišćan. Foto: Tomislav Milicevic/VLM Tonel, Ibanez, Sammir (lijevo iz Tonela), u pozadini Igor Bišćan. Tomislav Milicevic/VLM

Iz autobusa je Ante Čačić izbacio Domagoja Vidu kad je na zadnjem sjedištu otvorio pivu, suspendirao Sammira zbog Sammirovih navika, instalirao je na Maksimir svoju čvrstu ruku kako bi pokazao da s njim nema zezancije i kako je on taj čija je prva i posljednja...

"Igrači moraju znati da se stalno moraju potvrđivati, svi oni moraju toga biti itekako svjesni. Žive i više nego dobro, imaju velike ugovore, igraju na visokoj razini, sve nosi svoje i sve ima odgovornost pritom. Ali, zato nitko ne može biti rob nikoga i ničega, Dinamo je iznad svega. Ja samo znam da sam čist, kad se ujutro pogledam u ogledalo nemam nikakvih problema s tim, ne strepim od telefonskih poziva i to mi je najvažnije. Moram misliti o interesu kluba", govorio je Ante Čačić tada.

zbacivanje Bišćana iz momčadi je bilo najdrastičnije

Najdrastičniji i najpoznatiji je bio slučaj kad je iz momčadi izbacio upravo Igora Bišćana. Priča njih dvojice zanimljiva je, a sjajno se uklapa i nadopunjava na najnoviju situaciju. Krajem ožujka 2012., tadašnjeg je kapetana Dinama Ante Čačić fiksirao i onda ga šutnuo. Čačić je bez pardona Bišćana odstranio jer je protumačio da je Bišćan izmislio ozljedu kad je shvatio da neće igrati u prvih 11 protiv Hajduka. Kroničari kluba, novinari koji bolje poznaju maksimirska zbivanja govore i pišu kako je Igor Bišćan drugi dan normalno odradio trening, Čačić je pomislio da ozljeda nije ni postojala, već samo Bišćanov bunt i to je bilo dovoljno da ga prekriži.

Tonel i Sammir Foto: Tomislav Milicevic/VLM Tonel i Sammir Tomislav Milicevic/VLM

"Za mene je Igor Bišćan gotova priča i tu se nema što dodati", kratko i jasno rekao je trener Čačić tada uoči utakmice sa Slaven Belupom. Tadašnji sportski direktor Dinama Zoran Mamić bio je nešto opširniji...

Razočaran i izdan

"Žao nam je što se situacija ovako rasplela i sve skupa je vrlo neugodna situacija za klub. Ipak, moramo poštivati odluku trenera koji je jasno rekao kako se radi o nepremostivim razlikama između njega i Bišćana", poručio je mlađi Mamić.

Bišćan je tada napustio Dinamo razočaran, izdan, nije se više vratio, osjetio se povrijeđenim i osramoćenim, kao igrač i kapetan koji nikad nije imao nikakvih problema s treninzima, bio je ponižen i tužan. Ne samo da ga je Čačić izbacio iz momčadi, već mu je praktički i završio karijeru jer, ispostavilo se, da nakon tih riječi Bišćan više nikad nije zaigrao u službenoj utakmici. Dvojac se otad više ne može "vidjeti očima", a krajem iste godine i Čačić je dobio "pedalu" po pravdi Boga, reći će neki, vjerojatno i sam Igor Bišćan.

Ante Čačić i Tomislav Ivković - 31. 03. 2012., Zagreb - Nogometna utakmica 24. kola HNL -a. GNK Dinamo - NK Lokomotiva. Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL Ante Čačić i Tomislav Ivković - 31. 03. 2012., Zagreb - Nogometna utakmica 24. kola HNL -a. GNK Dinamo - NK Lokomotiva. Danijel Berkovic/PIXSELL

Igor Bišćan zavjetovao se i sebi i Bogu valjda da će upravo zbog takvih kao što je Čačić jednog dana biti trener, da on takve stvari tako olako neće raditi, da za sve postoji drugačiji način.

Ubrzo nakon toga proglasio je kraj karijere, a nekih 4 godine nakon tog događaja, 4 i pol možda, Bišćan se otisnuo u trenerske vode. Ostalo je povijest. Igor Bišćan znao je, imao misiju kako će se jednog dana vratiti u klub svog života, zasjesti na trenersku klupu...

"Bit ću jednog dana trener Dinama, vratit ću se u klub, sto posto" - interpretacija je koju možemo upotrijebiti u ovom slučaju i nećemo pogriješiti pritom.

Da, kolo sreće se okreće, život piše svakakve priče, karma je za*ebana stvar, kako vam je draže. Čačić je u četvrtak završio drugi mandat na klupi zagrebačkih plavih, a sudbina se poigrala da će ga naslijediti upravo Bišćan, sad već bivši izbornik hrvatske U21 reprezentacije. Eh, što ti je život, ali i pravda!