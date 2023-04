Čačić za RTL otkrio u kojem igraču vidi nasljednika Ademija: 'Ima dobre reference'

Na klupi Dinama naslijedio ga je Igor Bišćan kojeg je Ante Čačić izbacio prije 11 godina iz kluba.

"Danas sam bio u klub, pozdravili smo, zaželio sam mu puno sreće na klupi Dinama, spomenuo mi je taj detalj, to je iza nas, Igor je danas dokazani trener, po meni dobar izbor i naravno da mu želim da Dinamo dovede gdje mu je mjesto, da ga ostavi na poziciji na kojoj ga je zatekao. Uspjet će", započeo je Čačić.

Vargek ga je potom upitao što se dogodilo na utakmici Dinamo - Hajduk kada je kod 4-0 u 60. minuti izvadio tri najbolja igrača. Nakon toga Dinamo je pao.

"Gledajte moj dolazak prije godinu dana, mislim da ostavljam momčad u boljem stanju nego što smo ju zatekli. Dinamo je sve svoje ciljeve napravio, ima opipljivu prednost od sedam bodova, jedino što nismo uspjeli doći do dvostruke krune, spletom različitih okolnosti. Spomenuli ste tu utakmicu s Hajdukom koja je stvarno bila vrlo uvjerljiva dominantna, bili smo učinkoviti. No samo tri dana kasnije imali smo Kup s Lokomotivom, to je bio razlog zašto smo te igrače vadili. Ušli smo u određene rezultatske probleme, pogotovo na gostovanjima i to u utakmicama u kojima nismo bili inferiorni, čak štoviše, imali smo dosta prilika no nedostajali smo nam vrlo bitni igrači, posebno prema naprijed poput Petkovića i Ivanušeca. Imali smo i dosta peha, protivnici su nas zabijali spektakularne golove. Spomenuli ste i tu skupštinu. Mi smo držali momčadi do te skupštine."

Igre prijestolja ostavile su traga?

"Nakon te izborne skupštine došlo je do novog člana skupštine Darija Šimića od kojeg su mediji napravili priču ne njegovom zaslugom. Ja o njemu nemam nijednu riječ protiv. Mislim da će Dario oplemeniti svojim iskustvom. Napravila se priča da dolazi napraviti red gdje red već postoji. Taj jedan njegov nespretan nastup…"

Je li vam ušao u svlačionicu?

"Došao je u svlačionicu s dobrom namjerom da obavijestio što se dogodilo u skupštini, spomenuo je da se svi igrači i njihovi menadžeri trebaju obraćati njemu. Tada su neki igrači ušli u nemir jer smo mi već bili u razgovorima s njima oko produženja ugovora. I Zagorac, Mišić, Ristovski, Perić. Nadam se da će to isto učiniti Petković i Livaković i da će se Dinamo dobro pripremiti za novu sezonu."

Zašto klub nije bio spreman na odlaska Ademija i Oršića?

"Ako je Ademi 13 godina i ako mu se otvori mogućnost da napravi materijalni iskorak teško mu je stati na put. Što se tiče zamjena, teško je odmah dobiti zamjenu, skinuti nekoga s klupe i reći ti si zamjena. Dinamo je u jednom procesu, i na tom put je trebalo istrpjeti neke igrače. Bulat je taj koji pokazuje da ima dobre reference i da može biti značajan igrač u Dinamu. Iza sebe ima godinu dana pauze i treba mu vremena."

Što je s Gabrielom Rukavinom?

"Mogli ste tako pitati i za pet, šest igrača koji ne igraju. Rukavina je mlad igrač koji ima potencijala, ima poziciju koju igru, dosta je jednosmjeran igrač. igra isključivo na poziciji gore lijevo, gdje je cijelu jesen igrao Oršić, bio je tu i Marin. Na proljeće se tu pojavio Ivanušec koji se igrama na toj poziciji izborio za mjesto u reprezentaciji."

Čekaju li Dinamo neizvjesne godine?

"Silno sam ponosan na rezultate koje sam ostvario u Dinamu, kao i na moj stručni stožer i ljude s kojima sam radio. Što se tiče Dinamove budućnosti, ne dvojim da će ići putem kojim ide, ima rukovodstvo koje je novo, s druge strane ima ljude koji imaju kontinuitet u klubu, dolaze ti naši bivši igrači, legende, Igor koji se već dokazao. Dinamo ima potencijal, ima mogućnost, u Dinamo žele doći igrači koji mogu stvoriti afirmaciju tako će Dinamo ostati i dalje stožerni hrvatski klub."