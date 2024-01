Čeferin o ostavci Bobana: 'Ne zaslužuje moj komentar, nije izazvao značajnije poteškoće'

Proslavljeni hrvatski nogometaš, kapetan Hrvatske Zvonimir Boban, naglo je odlučio napustiti važno mjesto u UEFA-i nakon što je shvatio da Aleksander Čeferin mijenja statut kako bi mogao biti glavni čovjek u još jednom mandatu. Ovaj potez Bobana poput rasprskavajuće bombe odjeknuo je UEFA-om.

Emotivno pismo Bobana, u kojem objašnjava zašto napušta krovnu europsku nogometnu organizaciju pročitajte ovdje.

Nije se Čeferin suzdržavao, nego je odgovorio Bobanu putem The Guardiana: "Bobanov odlazak nije izazvao značajnije poteškoće, a posebice ne udare unutar Uefe ili europske nogometne zajednice, premda je to bio neočekivan potez. Raspravljat ćemo o ovom pitanju kad dođe odgovarajuće vrijeme.Što se promjena tiče, postoje pravna i činjenična pitanja. Da, ja sam 2017. predložio ograničenja mandata i to je ušlo u statut, ali tekst je bio toliko nejasan da mi ‘de facto‘ nismo imali ograničenja jer se nakon svake promjene statuta svi prethodno odsluženi mandati ne bi računali", rekao je i nastavio:

"Tada nisam bio svjestan toga, pa je uprava 2018. mijenjala tekst kako bi povezala propis s postojećim statutima. Međutim, to je učinjeno bez odobrenja Kongresa, a ono je obavezno, također i bez odobrenja bilo kojeg drugog organa Uefe, što odredbu čini nevažećom. Dakle, mijenjamo statut kako bismo razjasnili odredbu, ako to ne učinimo, neće biti ograničenja i kandidature će biti neograničene. Postoji jedan klaun iz jednog saveza koji svakodnevno zove druge medije kukajući da se radi o zavjeri. Iz drugih saveza obaviješteni smo o njegovom ponašanju, ljudi mu se smiju."

Dotaknuo se statuta.

"Nitko me nije ni pitao za objašnjenje, pa sada nedvosmisleno govorim. Neovisno o tomu provedu li se izmjene ili ne, to neće utjecati na moju ili bilo koju drugu podobnost člana izvršnog odbora da se kandidira za još jedan mandat. Pitanje glasi "želim li se ja ponovno kandidirati 2027"? Obavijestit ću medije kada za to dođe vrijeme, da budem iskren, umoran sam od svega što smo prošli zadnjih godina. Kažem, ako se statut ne promjeni, mi ustvari nemamo ograničenja. Vrlo jednostavno."

Imao je što reći i o Bobanu:

"Boban ne zaslužuje moj komentar. Ljudi koji nas poznaju sami će izvesti zaključke. Velika je pogreška sugerirati da je Uefa nepopravljivo fragmentirana. Kongres ima ovlasti odrediti prikladnost promjene, ali pojedinac nema. Vjerujemo u naš kolektivni i demokratski proces donošenja odluka. Ova promjena ne znači ništa, ali je predstavljena kao da sam ja postao Kim Jong-Un iz Sjeverne Koreje. To nije točno, a ni odluka o kandidaturi nije isključivo na meni."

